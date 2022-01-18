19 Ocak altın gramı ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Anlık altın yorumları!

19 Ocak Çarşamba haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 788,57
Gram altın satış: 788,50
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.277,00
Çeyrek altın satış: 1.302,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.554,00
Yarım altın satış: 2.604,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Tam altın alış: 1.810,88 $
Tam altın satış: 1.811,16 $