Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.01.2022 06:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 06:20
    ABONE OL

    19 Ocak altın gramı ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Anlık altın yorumları!

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 19 Ocak Çarşamba kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 790 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 790 bin liradan tamamladı. Yatırımını doğru değerlendirmek isteyenler, "19 Ocak Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Anlık altın yorumları ve canlı kuyumcu altın fiyatları nasıl?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 19 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    19 Ocak 2022 anlık altın fiyatları!

    19 Ocak Çarşamba haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne durumda araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları!

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 788,57

    Gram altın satış: 788,50

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.277,00

    Çeyrek altın satış: 1.302,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.554,00

    Yarım altın satış: 2.604,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Tam altın alış: 1.810,88 $

    Tam altın satış: 1.811,16 $

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.275,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.355,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 714,04

        22 ayar bilezik satış: 738,27

        CANLI GRAFİK

        ALTININ KİLOGRAMI 790 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 790 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 782 bin lira, en yüksek ise 790 bin 180 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 790 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 707 milyon 621 bin 290,96 lira, işlem miktarı ise 900,26 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 709 milyon 28 bin 150,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zincirlere kesilen cezanın gerekçesi!
        Haberler Ekonomi 19 Ocak altın gramı ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Anlık altın yorumları!
            SON DAKİKA