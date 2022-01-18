19 Ocak altın gramı ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? Anlık altın yorumları!

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 707 milyon 621 bin 290,96 lira, işlem miktarı ise 900,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 709 milyon 28 bin 150,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.