19 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesi! Evde bakım maaşı bugün hesaplara yattı mı?

Sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılan konusu evde bakım maaşı yatan illerin listesi oldu. Her ayın belirli dönemlerinde ödenen evde bakım maaşlarının hesaplarına yatırılmadığını görenler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yattı mı, neden yatmadı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Haberimizde 19 ocak evde bakım maaşı yatan iller tam listesine yer verdik. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN HESAPLARA YATTI MI?
Evde bakım maaşın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatırlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 18 OCAK
1- Tokat
2- Kırklareli
3- Sivas
4- Aksaray
5- Çanakkale
6- Zonguldak
7- Manisa
8- Bilecik
9- Karabük
10- Mugla
11- Kocaeli
12- İstanbul
13- Amasya
14- Osmaniye
15-Sakarya
16- Ordu
17- Uşak
18- Afyonkarahisar
19- Antalya
20- Diyarbakır
21- Balıkesir