Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 benzin, LPG, motorine zam var mı?

Öte yandan, Çin'in 31 Ocak-6 Şubat döneminde ABD ve bazı büyük petrol tüketicisi ülkelerle fiyatların düşürülmesi için koordineli olarak varılan anlaşma kapsamında petrol rezervlerini piyasaya sunacağını açıklaması ise fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Bakanlığı da perşembe günü 6 şirkete 18 milyon varillik stratejik ham petrol rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamayla, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Brent petrolde teknik olarak 86,59 ile 87,25 dolar aralığının direnç, 85,93 ile 85,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.