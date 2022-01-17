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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 20:45
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    • 17.01.2022 20:45
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    Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 benzin, LPG, motorine zam var mı?

    Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. Fiyatlarda bir artış ya da düşüş olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 benzin, LPG, motorine zam var mı? İşte detaylar...

    Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

    Benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları akşam saatlerinde araştırılan konulardan birisi oldu. Araç sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek araştırmalar yapıyor. Peki, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 benzin, LPG, motorine zam var mı? İşte haberin detayı...

    BENZİN, LPG, MOTORİNE ZAM VAR MI?

    Benzin, LPG, motorin fiyatlarına zam yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Fiyatlarda bir artış ya da düşüş olursa haberimizde yer alacaktır.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 86,44 DOLAR

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,44 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 86,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki yükselişte, artan petrol talebi karşısında üretimin yetersiz kalacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

    Piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        Öte yandan, Çin'in 31 Ocak-6 Şubat döneminde ABD ve bazı büyük petrol tüketicisi ülkelerle fiyatların düşürülmesi için koordineli olarak varılan anlaşma kapsamında petrol rezervlerini piyasaya sunacağını açıklaması ise fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

        ABD Enerji Bakanlığı da perşembe günü 6 şirkete 18 milyon varillik stratejik ham petrol rezervi satışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Açıklamayla, bu gibi satışların takvimini sıkılaştırarak piyasaya daha fazla petrol arzı sağlayabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

        Brent petrolde teknik olarak 86,59 ile 87,25 dolar aralığının direnç, 85,93 ile 85,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 benzin, LPG, motorine zam var mı?
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