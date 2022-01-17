Son dakika: THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

Bu tarihlerde bilet alanlar, 24 Ocak-7 Haziran tarihlerinde Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109 dolar, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Lübliyana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119 dolar, Belgrad ve Kişinev'e 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kafkaslar'da Tiflis'e 129 dolar, Batum'a 119 dolar, Bakü'ye 199 dolar, Gence ve Nahçıvan'a 169 dolar, Ukrayna'da Kharkiv, Mykolaiv ve Zaporijya'ya 129 dolar, Odessa ve Lviv'e 139 dolar ve Kiev'e 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.