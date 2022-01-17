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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 11:41
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    • 17.01.2022 11:44
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    Bakan Varank son rakamı açıkladı: Otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı

    Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Bakan Varank ihracatta son rakamı açıkladı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı." açıklamasında bulundu.

    YAKLAŞIK 19 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ AB ÜLKELERİNE
    Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan sektör, önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.

    Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2021 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

    Bu ülkelere geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 11 artışla 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

    Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 32 artışla 3 milyar 581 milyon 195 bin dolara ulaştı.

        ANA PAZAR ALMANYA'YA 4,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
        Geçen yıl en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2020'ye kıyasla yüzde 17 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

        Türkiye'den Almanya'ya 2020'de 3 milyar 569 milyon 893 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 2021'de 4 milyar 167 milyon 666 bin dolara yükseldi.

        Almanya'yı yüzde 14 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'de 2 milyar 962 milyon 942 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2021'de ise 3 milyar 371 milyon 418 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Otomotiv ihracatında Birleşik Krallık yüzde 39 artış ve 3 milyar 93 milyon 557 bin dolarla 3'üncü, İtalya yüzde 15 yükseliş ve 2 milyar 448 milyon 548 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 15 artış ve 1 milyar 606 milyon 540 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

        En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke sıralamasında 7'si AB ülkesi olarak kayıtlara geçti.

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        Hocasından Selçuk Bayraktar hazımsızlığı
        Haberler Ekonomi Bakan Varank son rakamı açıkladı: Otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
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