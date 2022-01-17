İstanbul Havalimanı 2020'ye göre yolcu sayısını 22 milyon artırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl 24 milyon 968 bin 761 kişi seyahat etti. Bu yolcuların 16 milyon 122 bin 988'i iç, 8 milyon 845 bin 773'ü dış hat noktalarını tercih etti. Önceki yıl 16 milyon 951 bin 190 yolcunun ağırlandığı havalimanında yüzde 47'lik (8 milyon 17 bin 571) yolcu artışı görüldü.