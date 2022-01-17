Son dakika... Meclis'te gündem yoğun! Memur ve emekliye ek zam! İşte tüm başlıklar

Haftalık mesaisine 18 Ocak salı (yarın) başlayacak olan TBMM Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.