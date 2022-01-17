Son dakika... Meclis'te gündem yoğun! Memur ve emekliye ek zam! İşte tüm başlıklar

Memur, emekli ve öğretmenler için kritik haftaya girildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları bu hafta TBMM gündeminde yer alıyor.
Haftalık mesaisine 18 Ocak salı (yarın) başlayacak olan TBMM Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK
Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.