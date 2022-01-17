2022 Ocak maaş farkları neden yatmadı, bugün mü yatacak? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ocak'ta memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam tutarları belli olmuştu. TBMM, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini yarından itibaren sürdürecek. Bu zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Ocak 2022 zam farkları ödeme tarihi açıklandı mı? İşte tüm detaylar!
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.
8 maddenin salı günü görüşülmesi bekleniyor. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.