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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 08:50
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    • 18.01.2022 08:50
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    AGİ tüm çalışanlar için kaldırıldı mı? AGİ kalktı mı? Asgari ücret ile çalışanlar ve yüksek maaş alanlar... 300,69 TL...

    Asgari ücrette yeni bir dönem başlıyor. Rekor zam ile eş güdümlü maaşlardan alınan vergi de kalkıyor. Hem asgari ücretli hem de işveren hedefiyle önemli farklılıklar hayata geçiriliyor. Sadece asgari ücret ile çalışanlar değil aynı zamanda yüksek maaşlı çalışanların da maaşlarının asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Asgari Geçim indiriminin kaldırılması çalışanların maaşlarına nasıl etkin edecek? AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile eş güdümlü bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlar hedefiyle verilen indirimdir.

    takvim.com.tr
    AGİ kalktı mı? Asgari ücret ile çalışanlar ve yüksek maaş alanlar...

    AGİ kalktı mı? Sorusu maaşların yatmasından önce oldukça merak ediliyor. Bu anlamda herkes çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi hakkında detayları merak ediyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Fakat devlet bu sene bağlamında en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani gerçekten bütün çalışanlar bağlamında en yüksek AGİ iade ediliyor. AGİ asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisinin bütün çalışanlar bağlamında istisna edildiği amacıyla AGİ kaldırılmış oldu.

    Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem'in yazısına göre; bu sene uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış seviyesi hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. Bu sene 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar oran düşülecek. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile eş güdümlü bir vergi iadesi olarak yapılan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu.

    EN YÜKSEK AGİ TUTARI

    Yeni ödediğimiz gelir vergisinin bir alanı uygar hal ve çocuk sayısına göre çalışanlara iade ediliyordu. Bir gelir vergisi ödenmediği bağlamında da iade olmayacak. Fakat devlet gerçekten bütün çalışanlar yönünden büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu. Eğer bu sene AGİ programı olsaydı sahip olunan asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi amacıyla 638,01 TL olacaktı. Yani sahip olunan 5004 liralık brüt asgari ücrette bütün gelir vergisi bu çalışanlara iade edilecekti. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani bütün çalışanlar amacıyla 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani bütün çalışanlar gerçekten en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu. Burada bu desteğin yani bu 638 liranın kimlere ödeneceği sorusu meydana çıkıyor.

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        NASIL ÖDENECEK?

        Gelir İdarisi Başkanlığı'nın 319 numaralı tebliğ taslağına bakıldığında bütün hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılıyor. Buna göre brüt ücret ile anlaşan çalışanlar maaşları ne olursa olsun 638 liralık vergi iadesinden yararlanıyor. Eğer asgari ücretli ise bu rakam 676 lirayı çıkıyor daha yüksek maaş alıyorlarsa bütün vergilerinden 638 lira düşülüyor. Yani bu çalışanlara 638 liralık en yüksek AGİ ödeniyor. Taslakta net ücretten anlaşan birisi amacıyla bu 638 liralık istisnanın nasıl ödeneceği ise yer almıyor. Bu halde net ücretten anlaşan bir çalışanın maaş hesabındaki bu istisna işverene destek olarak duruyor. Taslakta yeni halle alakalı net ücret üzerinden bir hesaplama da yapılması gereksinimi meydana çıkıyor.

        AGİ KALKTI MI?

        Öte yandan AGİ kalktı mı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN Türk'te çıktığı canlı yayında şu şekilde cevap verdi

        'İşçi diyelim ki asgari ücret alıyor. Bütün çalışanlar için yalın açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ amacıyla lüzumlu gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ bütün çalışanlar için. İşverenin verilen vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar yönünden AGİ'nin dışındaki bütün ödemeler devam ediyor.' dedi.

        AGİ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN KALDIRILDI MI?

        AGİ asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisinin bütün çalışanlar bağlamında istisna edildiği amacıyla AGİ kaldırılmış oldu. Asgari ücrete isabet eden tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, lakin asgari geçim indiriminin kaldırılmasından en az yarar elde edenler (sadece 38 TL Damga Vergisi istisnası), eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan çalışanlar oldu.

        AGİ'nin kaldırılması ile eş güdümlü asgari ücrete isabet eden kısım amacıyla getirilen Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnasının çalışanlara sağladığı net üstünlük şu şekilde olacak

        Bekar: 300,69 TL

        Evli, eşi çalışan 300,69 TL

        Evli, eşi çalışmayan 225,63 TL

        Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 169,34 TL

        Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu 113,04 TL

        Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 37,98 TL ücret alacak

        AGİ NEDİR?

        AGİ bir işçinin medeni durumuna göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Bir işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü bulunduğu vatandaşlar amacıyla verdiği indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.
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        Haberler Ekonomi AGİ tüm çalışanlar için kaldırıldı mı? AGİ kalktı mı? Asgari ücret ile çalışanlar ve yüksek maaş alanlar... 300,69 TL...
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