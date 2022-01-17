AGİ tüm çalışanlar için kaldırıldı mı? AGİ kalktı mı? Asgari ücret ile çalışanlar ve yüksek maaş alanlar... 300,69 TL...

AGİ KALKTI MI?

Öte yandan AGİ kalktı mı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN Türk'te çıktığı canlı yayında şu şekilde cevap verdi

'İşçi diyelim ki asgari ücret alıyor. Bütün çalışanlar için yalın açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ amacıyla lüzumlu gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ bütün çalışanlar için. İşverenin verilen vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar yönünden AGİ'nin dışındaki bütün ödemeler devam ediyor.' dedi.

AGİ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN KALDIRILDI MI?

AGİ asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisinin bütün çalışanlar bağlamında istisna edildiği amacıyla AGİ kaldırılmış oldu. Asgari ücrete isabet eden tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi, lakin asgari geçim indiriminin kaldırılmasından en az yarar elde edenler (sadece 38 TL Damga Vergisi istisnası), eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan çalışanlar oldu.