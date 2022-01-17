AGİ tüm çalışanlar için kaldırıldı mı? AGİ kalktı mı? Asgari ücret ile çalışanlar ve yüksek maaş alanlar... 300,69 TL...

AGİ kalktı mı? Sorusu maaşların yatmasından önce oldukça merak ediliyor. Bu anlamda herkes çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi hakkında detayları merak ediyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Fakat devlet bu sene bağlamında en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani gerçekten bütün çalışanlar bağlamında en yüksek AGİ iade ediliyor. AGİ asgari ücrete kadar gelir ve damga vergisinin bütün çalışanlar bağlamında istisna edildiği amacıyla AGİ kaldırılmış oldu.
Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem'in yazısına göre; bu sene uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış seviyesi hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. Bu sene 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar oran düşülecek. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile eş güdümlü bir vergi iadesi olarak yapılan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu.
EN YÜKSEK AGİ TUTARI
Yeni ödediğimiz gelir vergisinin bir alanı uygar hal ve çocuk sayısına göre çalışanlara iade ediliyordu. Bir gelir vergisi ödenmediği bağlamında da iade olmayacak. Fakat devlet gerçekten bütün çalışanlar yönünden büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu. Eğer bu sene AGİ programı olsaydı sahip olunan asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi amacıyla 638,01 TL olacaktı. Yani sahip olunan 5004 liralık brüt asgari ücrette bütün gelir vergisi bu çalışanlara iade edilecekti. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani bütün çalışanlar amacıyla 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani bütün çalışanlar gerçekten en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu. Burada bu desteğin yani bu 638 liranın kimlere ödeneceği sorusu meydana çıkıyor.
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