SGK SSK Bağkur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak ayı 15 günlük emekli maaş farkı yattı mı? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!

Milyonlarca emekli ve memurun gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Ocak 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? 5 günlük emekli maaş farkı yattı mı? İşte tüm merak edilenler!
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.