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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 07:11
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    • 17.01.2022 07:11
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    SGK SSK Bağkur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak ayı 15 günlük emekli maaş farkı yattı mı? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!

    Milyonlarca emekli vatandaş 2022 Ocak ayında maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 3 Ocak 2022'de belli olmuştu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış ile 2.500 TL'ye yükseldi. Zamlı maaşların netleşmesinin ardından 15 günlük zam farkının ne zaman yatacağı da bu kapsamda merak konusu oldu. Peki, emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!

    takvim.com.tr
    SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak 2022?

    Milyonlarca emekli ve memurun gündeminde zamlı maaşların yatacağı tarih yer alıyor. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez maaşlarını zamlı alıyor. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılan zam tutarı belli oldu. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşları yattı mı? Ocak 2022 zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? 5 günlük emekli maaş farkı yattı mı? İşte tüm merak edilenler!

    EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?

    SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

    2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:

    SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    - 9 olanlar her ayın 17'sinde,
    - 7 olanlara her ayın 18'inde,
    - 5 olanlara her ayın 19'unda,
    - 3 olanlara her ayın 20'sinde,
    - 1 olanlara her ayın 21'inde,
    - 8 olanlara her ayın 22'sinde,
    - 6 olanlara her ayın 23'ünde,
    - 4 olanlara her ayın 24'ünde,
    - 2 olanları her ayın 25'inde,
    - 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2022!

        Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

        İşte ödeme günleri:

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
        Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
        Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.

        İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:

        Emekli Sandığı: 4.175,79

        SSK (2000 öncesi): 3.292,63

        SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500

        Bağ-Kur esnaf: 2.948,68

        Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL

        EMEKLİLERİN 2022 OCAK ZAMMI YÜZDE 25,47

        Ücretlerdeki artışı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı oldu. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi SGK SSK Bağkur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak ayı 15 günlük emekli maaş farkı yattı mı? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!
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