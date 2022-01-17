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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 08:53
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    • 18.01.2022 08:53
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    Merkez Bankası faiz indirir mi? 2022 TCMB faiz beklentisi... 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    2022 Ocak ayı PPK toplantısında politika faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı tahminleri sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne vakit açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomi siyasetine dair yeni gelişmelerin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne vakit açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Ocak ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karanının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirir mi? İşte TCMB faiz beklentisi...

    MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Yeni yılın ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı toplantısı 20 Ocak 2022 perşembe tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

    Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

    Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

    AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

        Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

        Ekonomistler enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkat çekiyor.

        Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

        2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHLERİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

        22 Ocak 2022
        17 Şubat 2022
        17 Mart 2022
        14 Nisan 2022
        26 Mayıs 2022
        23 Haziran 2022
        21 Temmuz 2022
        18 Ağustos 2022
        22 Eylül 2022
        20 Ekim 2022
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz indirir mi? 2022 TCMB faiz beklentisi... 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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