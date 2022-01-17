Merkez Bankası faiz indirir mi? 2022 TCMB faiz beklentisi... 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karanının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirir mi? İşte TCMB faiz beklentisi...