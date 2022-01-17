Merkez Bankası faiz indirir mi? 2022 TCMB faiz beklentisi... 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karanının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirir mi? İşte TCMB faiz beklentisi...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni yılın ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı toplantısı 20 Ocak 2022 perşembe tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.