Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Kademeli tarife kime nasıl uygulanacak? İşte Kademeli Elektrik Tarifesi’nin detayları!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 10707 no'lu kararı ile, 01.01.2022 tarihi itibarıyla 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulamasına geçilmişti.
CK Boğaziçi Elektrik, yeni elektrik tarifesi ve hesaplama yöntemi ile ilgili merak edilen konular hakkında abonelerine detaylı bir bilgilendirme yazısı gönderdi.
CK Boğaziçi Elektrik tarafından paylaşılan yazıda kademeli tarifenin detaylarına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?
Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile 'Kademeli Elektrik Tarifesi' uygulanmaya başlamıştır.
ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?
Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.