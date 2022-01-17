Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Kademeli tarife kime nasıl uygulanacak? İşte Kademeli Elektrik Tarifesi’nin detayları!

VERGİ VE FONLARDAKİ DEĞİŞİKLİK...

Resmi Gazete'de yayınlanan 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, faturalardaki TRT Payı ve Enerji Fonu 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra oluşturulan faturalarda TRT Payı ve Enerji Fonu yansıtılmayacaktır.

NASIL HESAPLANIR?

Fatura hesaplaması yapılırken; günlük 5 kWh'a kadar olan tüketimleriniz için düşük kademe birim fiyatı uygulanır. İlgili fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkartılır ve kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturanıza yansıtılır. Yönetmelik gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketiminizin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarınız belirlenir.