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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 15:54
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    • 17.01.2022 15:54
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira?

    Dolar, euro ve altın fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında gümüş fiyatları de yer alıyor. Altından sonra değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte piyasalarda son durum...

    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında gümüş fiyatları da yer alıyor. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor ve bu kapsamda yatırımı olanlar piyasaların kapanış saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte detaylar...

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 9,96
    SATIŞ(TL) 9,97

    Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.

        Peru'daki Las Bambas bakır madeni projesine karşı yerel halkın protestolarının sürmesi ve stoklardaki düşüş bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu.

        Avrupa'da artan enerji fiyatları ve üretimdeki kesintiler de alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

        Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira?
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