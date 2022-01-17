Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.