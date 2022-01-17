Altın fiyatlarıyla birlikte en çok merak edilenler arasında gümüş fiyatları da yer alıyor. Özellikle son günlerde gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor ve bu kapsamda yatırımı olanlar piyasaların kapanış saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 17 Ocak 2022 gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte detaylar...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 9,96
SATIŞ(TL) 9,97
Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.