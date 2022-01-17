Demir fiyatları düştü mü, ne kadar? 2022 Hurda, demir güncel fiyat listesi! Ankara, İstanbul, İzmir...

ÇİN'DE DEMİR CEVHERİ VADELİ FİYATLARI DÜŞTÜ!

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3,1 gerileyerek ton başına 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 700 yuana geriledi.

ŞUBAT TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI GERİLEDİ

Singapur borsasında işlem gören şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,8 düşüşle ton başına 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 123,10 dolara geriledi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2,4 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,1 düştü. Dalian kok kömürü yüzde 3,8, kok fiyatları yüzde 5,2 geriledi.