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    • Ekonomi
    • 17.01.2022 10:28
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    • 17.01.2022 10:28
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    Demir fiyatları düştü mü, ne kadar? 2022 Hurda, demir güncel fiyat listesi! Ankara, İstanbul, İzmir...

    İnşaat sektöründe oldukça önemli olan hurda demir fiyatlarının güncel listesi! İnşaat demiri ve hurda fiyatları merak ediliyor. Kasım ayından bu yana yükselen fiyatların düşüp düşmediği araştırılıyor. Müteahhit ve işçilerin gündeminde yer alan 2022 Hurda, demir güncel fiyat listesine haberimizde yer verdik. Peki Demir fiyatları düştü mü, ne kadar? Ankara, İstanbul, İzmir'de hurda fiyatları ne kadar? 1 ton demir kaç TL? İşte demir ve hurda fiyatlarında son durum...

    2022 Hurda, demir güncel fiyat listesi!

    Geçtiğimiz haftalarda dolar kurunda yaşanan düşüşle demir fiyatlarında normalleşme yaşandı. Böylelikle demirin ton fiyatı düştü. Fakat dış piyasada demir cevherinin fiyatında artış yaşandı. Dolayısıyla demir fiyatları da yeniden yükseldi. Yaşanan yükseliş sonrası inşaat demiri satış fiyatı merak konusu oldu. Demir fiyatları düştü mü? Demir fiyatı ne kadar? İşte 2022 Ankara, İstanbul, İzmir hurda, demir güncel fiyat listesi!

    2022 DEMİR FİYATLARI

    Ankara: 11,550 TL
    İstanbul: 11,550 TL
    Karabük: 11,500 TL
    Gebze: 11,400 TL
    İzmir: 11,270 TL

    HURDA FİYATLARI

    İthal: 480,0

    İç piyasa: 6380,0

    ÇİN'DE DEMİR CEVHERİ VADELİ FİYATLARI DÜŞTÜ!

    Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3,1 gerileyerek ton başına 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 700 yuana geriledi.

    ŞUBAT TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI GERİLEDİ

    Singapur borsasında işlem gören şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,8 düşüşle ton başına 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 123,10 dolara geriledi.

    Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2,4 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,1 düştü. Dalian kok kömürü yüzde 3,8, kok fiyatları yüzde 5,2 geriledi.
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