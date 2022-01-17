Demir fiyatları düştü mü, ne kadar? 2022 Hurda, demir güncel fiyat listesi! Ankara, İstanbul, İzmir...

Geçtiğimiz haftalarda dolar kurunda yaşanan düşüşle demir fiyatlarında normalleşme yaşandı. Böylelikle demirin ton fiyatı düştü. Fakat dış piyasada demir cevherinin fiyatında artış yaşandı. Dolayısıyla demir fiyatları da yeniden yükseldi. Yaşanan yükseliş sonrası inşaat demiri satış fiyatı merak konusu oldu. Demir fiyatları düştü mü? Demir fiyatı ne kadar? İşte 2022 Ankara, İstanbul, İzmir hurda, demir güncel fiyat listesi!
2022 DEMİR FİYATLARI
Ankara: 11,550 TL
İstanbul: 11,550 TL
Karabük: 11,500 TL
Gebze: 11,400 TL
İzmir: 11,270 TL
HURDA FİYATLARI
İthal: 480,0
İç piyasa: 6380,0
ÇİN'DE DEMİR CEVHERİ VADELİ FİYATLARI DÜŞTÜ!
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3,1 gerileyerek ton başına 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 700 yuana geriledi.
ŞUBAT TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI GERİLEDİ
Singapur borsasında işlem gören şubat teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 2,8 düşüşle ton başına 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 123,10 dolara geriledi.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları ve sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2,4 geriledi. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,1 düştü. Dalian kok kömürü yüzde 3,8, kok fiyatları yüzde 5,2 geriledi.