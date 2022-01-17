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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 06:47
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    • 18.01.2022 06:47
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    Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak altın fiyatları: Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Canlı, güncel durum...

    18 Ocak Salı sabah saatlerinden itibaren altında son durum merak ediliyor. Altın bugün an itibariyle yükselişe geçti. Gram altın önceki kapanışı 786,12 TL ile yapmıştı. Bugün gram altının alış fiyatı 787,96 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altında da benzer durum var. Çeyrek altın da önceki kapanışı 1.298,00 TL ile yapmıştı. Bugün çeyrek altının satif fiyatı 1.302,00 TL olarak kaydedildi. İşte güncel altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Haftanın ikinci gününde altında yükseliş göze çarpıyor. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki bugün altın ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi? Bugün altın alınır mı, satılır mı? Vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınının fiyatını sorguluyor. 22 ayar bilezik ne kadar? Ata altın kaç TL oldu? İşte canlı güncel altın fiyatları...

    18 OCAK ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 787,54

    Gram altın satış: 787,63

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 786,12

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.276,00

    Çeyrek altın satış: 1.301,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.298,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.553,00

    Yarım altın satış: 2.604,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.596,00

    18 AYAR ALTIN NE KADAR?

    18 ayar altın alış: 575,18

    18 ayar altın satış: 575,26

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 5.106,00

    Cumhuriyet altını satış: 5.189,00

    22 AYAR ALTIN NE KADAR?

    22 ayar altın alış: 713,78

    22 ayar altın satış: 738,26
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    Haberler Ekonomi Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak altın fiyatları: Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Canlı, güncel durum...
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