Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak altın fiyatları: Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Canlı, güncel durum...

Haftanın ikinci gününde altında yükseliş göze çarpıyor. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki bugün altın ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi? Bugün altın alınır mı, satılır mı? Vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınının fiyatını sorguluyor. 22 ayar bilezik ne kadar? Ata altın kaç TL oldu? İşte canlı güncel altın fiyatları...