Emekli keseneği nedir, nasıl hesaplanır? Maaştan kesilen emekli keseneği nasıl geri alınır? SSK, SGK ve Bağkur emekli kesenekleri kaç TL?

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TABLOSU

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912 TL'den 2.500 TL'ye

BAĞ-KUR (TARIM) 1.802 TL'den 2.500 TL'ye

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624 TL'den 3.290 TL'ye

SSK (2000 SONRASI) 1.627 TL'den 2.500 TL'ye çıkıyor.

EMEKLİ KESENEĞİ NEDİR?

Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan kamu görevlilerinin aylık maaşlarından, emekli keseneğine esas matrah tutarı esas alınarak yüzde 16 oranında kişi kesintisi yapılıyor.

Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunurken bazı sebeplerle Sandıkla ilişiği kesilenler, ilişikleri kesilinceye kadar aylık ve ücretlerinden kesilmiş olan emekli keseneklerini (kişi kesintilerini), hizmet sürelerinin yeterli olması halinde, topluca ve faizsiz olarak geri alınabiliyor.

2020 emeklilik kesintisi belirlemesinde; kişilerin işe başlangıç dönemleri ve çalışma süreleri göz önünde bulunduruyor. Aktif sigortalı olan kişilerden yani çalışan bireylerden emeklilik kesintisi yapılarak, pasif sigortalı yani emekli, dul ve yetin olan kişilerin aylık maaşları karşılanmaktadır. Emeklilik kesintisi yapılmadan, sigorta primleri ödenmiş sayılmamaktadır.