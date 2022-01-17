Emekli keseneği nedir, nasıl hesaplanır? Maaştan kesilen emekli keseneği nasıl geri alınır? SSK, SGK ve Bağkur emekli kesenekleri kaç TL? soruları günün en sık araştırılan konuları arasında yer aldı. Ocak ayı zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladı. Ödemelerin yatırılmaya başlanması beraberinde bir çok soruyu da gündeme getirdi. İşte emekli keseneği hakkında detaylı bilgiler...
2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TABLOSU
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.912 TL'den 2.500 TL'ye
BAĞ-KUR (TARIM) 1.802 TL'den 2.500 TL'ye
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.624 TL'den 3.290 TL'ye
SSK (2000 SONRASI) 1.627 TL'den 2.500 TL'ye çıkıyor.
EMEKLİ KESENEĞİ NEDİR?
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan kamu görevlilerinin aylık maaşlarından, emekli keseneğine esas matrah tutarı esas alınarak yüzde 16 oranında kişi kesintisi yapılıyor.
Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunurken bazı sebeplerle Sandıkla ilişiği kesilenler, ilişikleri kesilinceye kadar aylık ve ücretlerinden kesilmiş olan emekli keseneklerini (kişi kesintilerini), hizmet sürelerinin yeterli olması halinde, topluca ve faizsiz olarak geri alınabiliyor.
2020 emeklilik kesintisi belirlemesinde; kişilerin işe başlangıç dönemleri ve çalışma süreleri göz önünde bulunduruyor. Aktif sigortalı olan kişilerden yani çalışan bireylerden emeklilik kesintisi yapılarak, pasif sigortalı yani emekli, dul ve yetin olan kişilerin aylık maaşları karşılanmaktadır. Emeklilik kesintisi yapılmadan, sigorta primleri ödenmiş sayılmamaktadır.
5434 sayılı Kanunun konuya ilişkin mülga hükümlerine göre, emekli keseneklerinin geri ödenmesi mümkün olanlardan bazıları şunlar:
- İdari veya adli bir ceza sebebiyle görevine son verilenler.
- Asaletleri onaylanmadan görevlerine son verilen aday ve stajyerler.
- İstifa edenler (milletvekili seçimleri için istifa edip milletvekili seçilmiş olanlar hariç).
- İstifa etmiş (çekilmiş veya müstafi) sayılanlar.
- Emeklilik hakkı tanınmayan bir göreve naklen atananlar.
- Emeklilik hakkını kaybedenler.
- Belediye başkanlığı veya il genel meclisi üyeliğinden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir göreve atanmayanlar.
EMEKLİ KESENEĞİNİN GERİ ÖDENMESİNDE HİZMET SÜRESİ ŞARTI
Emekli Sandığı ile olan ilişkileri yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri ile kesilenlere, birikmiş olan keseneklerinin geri ödenebilmesi için, fiili hizmet sürelerinin 5 yıldan az ve 9 yıldan çok olmaması gerekiyor.
Hizmet süresi 5 yıldan az olanlara emekli keseneği geri ödemesi yapılmamakta, ancak bu kişiler yeniden işe girdiklerinde Sandık iştirakçisi olabilmektedirler.
Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlara emekli keseneği geri ödemesi yapılmamaktadır. Ancak, asaleti onaylanmadan görevine son verilen aday ve stajyerler ile emeklilik hakkını kaybedenlere, emekli keseneği iadesi yapılırken hizmet süresinin 10 yıldan az olup olmadığına bakılmamaktadır.