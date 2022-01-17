Çalışana rapor parası! Hasta olana ve kaza geçirene ödeme





Geçişi iş göremezlik ödeneği için prim ödeme koşulu var mı?

İş kazası ve meslek hastalığında ödenekten yararlanmak için belli bir süre prim ödeme koşulu aranmıyor. İlk defa sigortalı işe başladığı gün kaza geçiren çalışan geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Hastalık nedeniyle ödenekten sadece SSK'lı olanlar yararlanabiliyor. Hak kazanmak için de istirahatin başladığı tarihte sigortalılığın sona ermemesi, 1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi (hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı) bildirilmesi, raporla fiilen işyerinden çalışılmaması gerekiyor.