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    Çalışana rapor parası! Hasta olana ve kaza geçirene ödeme

    İşverenin özel hastaneden alınan istirahat raporunu da kabul etmek zorunluluğu bulunuyor. İşe girdiği gün iş kazası geçiren de iş göremezlik ödeneği alabiliyor...

    Hazal Ateş
    Çalışana rapor parası

    Geçici iş göremezlik ödeneği, çalışanların hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı durumunda raporlu olduğu dönemde gelir güvencesi sağlıyor. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş göremezlik ödeneğinde merak edilen soruların yanıtları şöyle:



    Geçişi iş göremezlik ödeneği için prim ödeme koşulu var mı?
    İş kazası ve meslek hastalığında ödenekten yararlanmak için belli bir süre prim ödeme koşulu aranmıyor. İlk defa sigortalı işe başladığı gün kaza geçiren çalışan geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Hastalık nedeniyle ödenekten sadece SSK'lı olanlar yararlanabiliyor. Hak kazanmak için de istirahatin başladığı tarihte sigortalılığın sona ermemesi, 1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi (hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı) bildirilmesi, raporla fiilen işyerinden çalışılmaması gerekiyor.



    Hastalık ve iş kazasında hangi süre aralığı için ödenek yatırılır?
    Meslek hastalığı, iş kazası nedeniyle raporlu olanlara her gün için istirahatli olunan ilk günden itibaren ödeme yapılır. Hastalık durumunda da istirahatin üçüncü gününden itibaren ödenir.



        Özel hastaneden alınan istirahat raporu geçerli mi?
        Evet. Özel hastaneden alınan rapor geçerli olup, işverenin kabul etme zorunluluğu bulunuyor. Ayakta muayene olarak evinde istirahat edecek çalışana bir defada en çok 10 gün rapor verilebiliyor.



        Emekli çalışan da geçici iş göremezlik ödeneği alır mı?
        Emekli olup sosyal güvenlik destek primi yatırılarak çalışanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle tedavi döneminde geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor, ancak hastalık, analık nedeniyle alınan raporlar için ödeme yapılmıyor.


        Bağ-Kur'lu esnaf da iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir mi?
        İş kazası, meslek hastalığı, analık durumunda ödenekten yararlanabilir. Bundan yararlanabilmek için genel sağlık sigortası ve prime ilişkin bütün borçların ödenmiş olması koşulu bulunuyor.

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        Haberler Ekonomi Çalışana rapor parası! Hasta olana ve kaza geçirene ödeme
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