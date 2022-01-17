4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediyeler ne zaman yatacak 2022? Tediye ödemesi ne kadar?

Tediyeler ne zaman yatacak 2022? Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 2022 zamlarını incelerken bir yandan da tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kimlere hangi işçilere ödemelerin yapılacağı, 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilip verilmeyeceği gibi bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki 2022 yılı tediye ödemesi ne kadar? Belirli şartları taşıyan işçilere verilmesi beklenen ilave tediye ödemeleri için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar…
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?
Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ek tediye) ödemelerin uygulanacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, başka yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE, NE KADAR VERİLECEK?
Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.