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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 09:12
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    • 18.01.2022 09:12
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    4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediyeler ne zaman yatacak 2022? Tediye ödemesi ne kadar?

    Tediyeler ne zaman yatacak 2022? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediye ödemesi ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılının ilk haftalarında en merak edilen konuların başında geliyor ve hangi işçilerin ne zaman bu ödemeyi alacağına ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi?

    Tediyeler ne zaman yatacak 2022? Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 2022 zamlarını incelerken bir yandan da tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kimlere hangi işçilere ödemelerin yapılacağı, 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilip verilmeyeceği gibi bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki 2022 yılı tediye ödemesi ne kadar? Belirli şartları taşıyan işçilere verilmesi beklenen ilave tediye ödemeleri için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar…

    İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ek tediye) ödemelerin uygulanacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, başka yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

    TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE, NE KADAR VERİLECEK?

    Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.

    Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

    3.577,50 4.433,15 1.108,28

    3.750 4.646,91 1.161,73

    4.000 4.956,59 1.239,14

    4.250 5.266,63 1.316,65

    4.500 5.576,30 1.394,07

    4.750 5.885,97 1.471,50

    5.000 6.196,01 1.548,99

    5.250 6.505,68 1.626,42

    5.500 6.815,35 1.703,84

    5.750 7.125,39 1.781,35

    6.000 7.435,06 1.858,77

    NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

        İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

        Kamu işçilerine her yıl verdiği ikramiye; yol, çok mesai ve yemek gibi ek ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

        İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

        Yılın ilk %50 sinde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci %50 sinde da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

        İşçiler bu yılın ilk %50 sinde 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

        Yılın ikinci yarısına dair 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

        Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

        Yüzdelik Dilim ve Tayin Hakkı

        Taşeron işçilerin talep ettikleri bir başka planlama ise yüzdelik dilim ek zammı. Bu noktada açılan davaları ve alınan neticeleri misal gösteren taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu bir planlama yapmasını maaşların asgari ücrete oranla artmasını istiyorlar.

        4/D'li kamu işçilerinin son planlama isteği ise belirleme hakkı konusunda. Eş hali belirleme amacıyla dava kazanan bir taşeron işçi adına verdiği kararın misal olmasını isteyen işçiler, bütün kamu işçilerine belirleme hakkı talep ediyorlar.
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        Haberler Ekonomi 4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi verilecek mi? Tediyeler ne zaman yatacak 2022? Tediye ödemesi ne kadar?
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