Paranızı almayı sakın unutmayın! ATM'den anında çekebilirsiniz! Gözler oradaydı! 2.100, 2.500 TL ve 3.000 TL ödenecek!

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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 08:43
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    • 18.01.2022 08:47
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    Şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel müesseselerden emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verdiği paradır. Vaat zamanı dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka doğrultusundan ne kadar ödeme yapıldığını bilmek istemektedir. Bankalarda detaylı fırsatlar öne çıkarken promosyon teklifleri az .1000 lira ile başlıyor ve bu tutar 2.500 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanı sıra emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 sene emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Gözler oradaydı! 2.100, 2.500 TL ve 3.000 TL ödenecek! ATM’den anında çekebilirsiniz!

    Paranızı bırakmayın müracaat edin ATM'den hemen alınıyor! 2022 senesiyle birlikte bankaların karşılıklı promosyon yarışları oldukça kızışmış durumda. Promosyon teklifleri bağlamında İNG Bank tarafından yeni bir açıklama yapıldı. ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunulduğunu açıkladı. Öte yandan Şekerbank bağlamında da açıklama yapıldı. Bu anlamda 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Akbank ise Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    İNG BANK 2.500 TL VERİYOR

    ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunulduğunu açıkladı.
    Bankalar emekliler için yeni promosyon fırsatlarını devreye alınıyor. ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

    Bankadan yapılan açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.

    Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise bin 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. 5 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.

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    "Emekli müşterilerimizi finansal olarak destekliyoruz"

    Emekli müşterilerini desteklemeyi önemsediklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Emekli müşterilerimizi finansal olarak desteklemek amacıyla kampanyalar hayata geçiriyoruz. Bu kampanyamız ile avantajlı promosyonların yanı sıra onlara Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanma imkanı da sunuyoruz. Farklı ayrıcalıklarla da emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Emekli müşterilerimiz, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor" dedi.

    Açıklamaya göre maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

        Şekerbank'tan Emeklilere 3 Bin Lira Destek!

        3 Ocak'ta TÜİK doğrultusundan belirtiler enflasyon rakamlarının sonrasında emeklilerinin 2022 senesinde alacakları zamlı maaş oranları da belli oldu. Emekli maaş zammının açıklanmasının sonrasında bankalar ise yeni senede emekli maaş müşterilerine verecekleri nakit promosyon oranlarında güncellemeye gitti. Şekerbank'ın en yüksek oranlar ile sağladığı nakit promosyon desteği kapsamında, ilk defa emekli maaşını taşıyanlara özel ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinin de sunulması hedefleniyor.

        Şekerbank doğrultusundan 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının sonrasında çoğu emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı. İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz civarlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması durumunda ise 300 TL'ye varan bonus kazanma talihi da elde edilecek.

        Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri

        Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 21 Ocak 2022 tarihine kadar maaşlarını taşımayı taahhüt eden bütün emeklilerin bu fırsattan yararlanması sağlanacak. Hem de emekli maaşlarını iki gün daha eskiden %0 faiz oranları ile maaşlarını erkenden çekme fırsatlarından da yararlanması sağlanmaktadır.

        Emekli maaşını 21 Ocak tarihine kadar 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek. 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.500 TL nakit promosyonu alabilecek. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında KİŞİLERİN bankalardan alacakları promosyon oranları da yükselmiş oldu.
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        Haberler Ekonomi Paranızı almayı sakın unutmayın! ATM'den anında çekebilirsiniz! Gözler oradaydı! 2.100, 2.500 TL ve 3.000 TL ödenecek!
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