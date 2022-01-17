Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomi politikasına dair yeni gelişmelerin nasıl olacağı merak ediliyor. 2022 Ocak ayı PPK toplantısında politika faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı tahminleri sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!