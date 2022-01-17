Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomi politikasına dair yeni gelişmelerin nasıl olacağı merak ediliyor. 2022 Ocak ayı PPK toplantısında politika faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı tahminleri sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni yılın ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı toplantısı 20 Ocak 2022 perşembe tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde. Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.