Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.01.2022 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.01.2022 10:47
    ABONE OL

    Altın alacaklar dikkat: Çakıldı! 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

    Altın bozdurmak isteyenler ve altın satın almak isteyen vatandaşlar 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Altında bugün son durum merak ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda güncel rakamlara haberimizde yer verdik. Gram altının alış fiyatı gün itibariyle 789,91 TL olarak kaydedildi. Önceki kapanış fiyatı ise 795,33 TL olarak dikkat çekti. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları...

    16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

    Altın haftayı düşüşle kapattı! 16 Ocak altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki bugün piyasalarda durum ne? 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Altın alacaklara uyarı yapıldı. Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları düştü! İşte canlı altın fiyatları...

    16 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.224,78

    SATIŞ: 5.355,26

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.277,00

    SATIŞ: 1.306,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.318,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.052,99

    SATIŞ: 5.148,59

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.555,00

    SATIŞ: 2.613,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.636,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 718,38

    SATIŞ:724,73

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 789,91

    SATIŞ: 790,01

    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 795,33

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    432,50

    520,78

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.052,99

    5.148,59

    İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

    İslam Memiş 2022'de gram altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin yaparak 1450 TL seviyesini verdi.

        "SIRADA NE Mİ VAR?"

        İslam Memiş yeni tahmini ise 'Sırada ne mi var?' diyerek duyurdu. Kafası karışık yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.

        Araba fiyatları için 'çöküş' öngörüsünde bulunan Memiş, Twitter hesabından, "Sırada ne mi var? Araç alacaklara müjde, stok yapanlara kazık var. Sanırım fırsatçıların elinde patlayacak" ifadelerini kullandı.

        Memiş, gümüş fiyatlarında çok yakın zamanda ani bir yükseliş olacağını etti. "Gümüş şu anda 9,5-10 TL arası işlem görüyor. 2022'de gümüşün gram fiyatının 20 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

        Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları söyledi:

        -Yüzde 50 risk azaltmak için alım tavsiyesinde bulunmuştum. Herkesin merak ettiği konu yüzde 50 alım yaptım diğer yüzde 50 alım fırsatı ne zaman gelir?

        ''Biliyorsunuz bu piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. FED mart itibari faiz artırma sürecini başlatabilir diye tahmin ediyorum.-Risk dağıtıyoruz. Düşerken de yükselirken de kazanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz.

        "ZARAR ETMİYORLAR"

        -Elimde 100 gr altınım var bunun yarısını dolarda bekletirsem yarını altında bekletirsem altın düştüğü zaman elimde dolar olduğu için altın alabileceğim altın yükseldiği zaman dolar alabileceğim. Açıkta kalmamak için bu işlemleri parite üzerinden yapanlar her zaman fiyatlar düşerken de yükselirken de karlı çıkıyor. Hiçbir şekilde zarar etmiyor.

        "800 LİRA ÜZERİNDE GRAM ALTIN ALINMAZ"

        -Gram altın tarafında yüzde 50'yi bekleyenler 700 lira seviyesini beklemesi gerekiyor. 800 lira üzerinde gram altın almayı tercih etmem.

        "ONLAR HER ZAMAN ZARAR EDECEK"

        -Kısa vadeli işlem yapan her zaman zarar edecek. Kazançtan olacaklar hem elindeki varlıkların eridiğini görecekler.

        "ŞUBAT SONUNA KADAR..."

        -2022 yılı karmaşık yıl. Şubat sonuna kadar alım noktasındaki beklentilerimi sonlandıracağım. Mart itibari ile yıl sonuna kadar beklemeyi düşünüyorum

        Şubat bitiyor alım noktasındaki algılarımı kapatılıyorum 2022'nin son çeyreğine kadar beklemeyi tercih ediyorum. 2022 yılının ilk çeyreğindeki alım fırsatları bir daha gelmeyecek. Uzun vadeli işimize odaklanacağız.''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK sempatizanı KHK’lı Prof İzmirliden maaş alıyor
        Haberler Ekonomi Altın alacaklar dikkat: Çakıldı! 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?
            SON DAKİKA