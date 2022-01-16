Altın alacaklar dikkat: Çakıldı! 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın haftayı düşüşle kapattı! 16 Ocak altın fiyatları günün en çok araştırılan konusu oldu. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve altını yatırım aracı olarak görenler güncel rakamları merak ediyor. Peki bugün piyasalarda durum ne? 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Altın alacaklara uyarı yapıldı. Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları düştü! İşte canlı altın fiyatları...
16 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.224,78
SATIŞ: 5.355,26
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.277,00
SATIŞ: 1.306,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.318,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.052,99
SATIŞ: 5.148,59
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.555,00
SATIŞ: 2.613,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.636,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 718,38
SATIŞ:724,73
GRAM ALTIN
ALIŞ: 789,91
SATIŞ: 790,01
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 795,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
432,50
520,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.052,99
5.148,59
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
İslam Memiş 2022'de gram altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin yaparak 1450 TL seviyesini verdi.