Altın alacaklar dikkat: Çakıldı! 16 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

''Biliyorsunuz bu piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. FED mart itibari faiz artırma sürecini başlatabilir diye tahmin ediyorum.-Risk dağıtıyoruz. Düşerken de yükselirken de kazanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz.

"ZARAR ETMİYORLAR"

-Elimde 100 gr altınım var bunun yarısını dolarda bekletirsem yarını altında bekletirsem altın düştüğü zaman elimde dolar olduğu için altın alabileceğim altın yükseldiği zaman dolar alabileceğim. Açıkta kalmamak için bu işlemleri parite üzerinden yapanlar her zaman fiyatlar düşerken de yükselirken de karlı çıkıyor. Hiçbir şekilde zarar etmiyor.

"800 LİRA ÜZERİNDE GRAM ALTIN ALINMAZ"

-Gram altın tarafında yüzde 50'yi bekleyenler 700 lira seviyesini beklemesi gerekiyor. 800 lira üzerinde gram altın almayı tercih etmem.

"ONLAR HER ZAMAN ZARAR EDECEK"

-Kısa vadeli işlem yapan her zaman zarar edecek. Kazançtan olacaklar hem elindeki varlıkların eridiğini görecekler.