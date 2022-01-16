Günübirlik turizm! Pistlerde yer kalmadı (Ekonomi haberleri)

Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar kış turizminin merkezlerine akın ediyor. Tesislerin pahalı olması üzerine vatandaşlar günlük olarak dağlarda gecelemeden pistlerin tadını çıkartıyor. Uludağ da dün sezonun en yoğun gününü yaşadı, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Pistlerde yoğunluk sebebiyle tatilciler kayak yapmakta zorluk çekti. Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 56 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi 9 derece olarak ölçüldü. Soğuk havaya rağmen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Öte yandan Uludağ'da yarı yıl tatiline bir hafta kala otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaşırken, rezervasyonlar da hızlandı.

TÜRKIYE'NİN EN İYİSİ OLDU

Kincentric'in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri/ Best Employers Araştırması 2020/2021 sonuçları açıklandı. Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Satış Pazarlama Şirketleri, "Türkiye'nin En İyi İşyeri" olmaya hak kazandı. 40 farklı sektörden 200'ü aşkın şirketin değerlendirildiği 2021 listesinde Vestel, Müşteri Hizmetleri ve Satış Pazarlama şirketleri ile "Türkiye'nin En İyi İşyeri" seçilen 22 şirketinden ikisi oldu. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü alan Vestel Müşteri Hizmetleri, ikinci kez Türkiye'nin En İyi İşyeri ödülünü aldı.

48,6 MİLYON KW ENERJİ TASARRUFU

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2021 yılında 48,6 milyon kilowatt saati aşan enerji tasarrufu sağladı. Turkcell'in sadece şebekesinde bir yılda elde ettiği enerji tasarruf miktarı, yaklaşık 2.000 baz istasyonunun bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Türk mühendislerinin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz ile baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerinin uzaktan takip ve kontrolünü de gerçekleştiriyoruz " dedi.