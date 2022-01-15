Ekonomiye yıllık 3 milyar dolarlık katkı! Yosundan jet yakıtı uçuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesi ile hayata geçirdiği "INDEPENDENT" projesinin detayları ortaya çıktı. Yosunun işlenerek; jet yakıtı, hayvan gübresi ve gıda takviyesi gibi ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan projeyi, araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu'ndan dinledik. Kurulan tesiste yıllık 1.200 tonluk ıslak 'alg' (yosun) kütlesinin işleneceğini söyleyen Kumbaroğlu; projenin Türkiye ekonomisine ve cari açığa ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.
Üretiminde "sıfır karbon emisyonu" olması nedeniyle bunun dünyada bir ilk olduğunu belirten Kumbaroğlu "Üniversite olarak Avrupa Birliği'nden iki proje için mali destek alındı. Bunlardan biri 'yaşam bilimleri' alanında diğeri ise mevcut proje olan 'biyorafineri' alanında oldu. 10 milyon avroluk bir destek ile projemiz hayata geçti. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile ortak yürüyen bir iş bu. Bu proje 'karbon negatif' temelinde ele alındı. Detayı ise şöyle; bilindiği üzere yosunlar karbondioksit ile besleniyor. Biz de bu yosunları üretirken, kullandığımız enerjiyi santrallerimizde yer alan rüzgâr enerjisinden sağladık. Kısacası üretim tarafından itibaren karbon tüketimi sıfıra indi. Bu hâliyle bu proje dünyada bir ilk" dedi.
İLK MÜŞTERİ THY
Üretilen malzemenin 13 kalemde kullanılacağını dile getiren Kumbaroğlu "En büyük pazarı jet yakıtı... EPDK kurallarına göre motorine yüzde 0,05 oranında biyodizel karıştırılması mümkün. Ancak bu hava araçlarında yüzde 50'yi buluyor. Yani emisyon açısından en sorunlu sektör havacılık. Bu emisyon salgınını önlemek adına, bizim ürettiğimiz biyoyakıt kritik önem taşıyor. Boeing, 2030 yılına kadar tamamen biyoyakıt tüketimine geçmeyi planlıyor. Bu da bu ürünlerin tüketimi açısından önemli bir gösterge. İlk olarak THY ile çalışmaya başlanacak. Sertifikasyon sürecimiz 5 ay sürecek. Ardından biyoyakıtımızı piyasaya süreceğiz" diye konuştu.