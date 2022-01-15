Ekonomiye yıllık 3 milyar dolarlık katkı! Yosundan jet yakıtı uçuracak

Üretiminde "sıfır karbon emisyonu" olması nedeniyle bunun dünyada bir ilk olduğunu belirten Kumbaroğlu "Üniversite olarak Avrupa Birliği'nden iki proje için mali destek alındı. Bunlardan biri 'yaşam bilimleri' alanında diğeri ise mevcut proje olan 'biyorafineri' alanında oldu. 10 milyon avroluk bir destek ile projemiz hayata geçti. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile ortak yürüyen bir iş bu. Bu proje 'karbon negatif' temelinde ele alındı. Detayı ise şöyle; bilindiği üzere yosunlar karbondioksit ile besleniyor. Biz de bu yosunları üretirken, kullandığımız enerjiyi santrallerimizde yer alan rüzgâr enerjisinden sağladık. Kısacası üretim tarafından itibaren karbon tüketimi sıfıra indi. Bu hâliyle bu proje dünyada bir ilk" dedi.