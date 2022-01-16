15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalar yükseldi. Bu kapsamda sabahın ilk saatleriyle birlikte akıllarda yer aldı. Ödeme alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 15 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar kaç TL oldu? İşte merak edilenler...