Türkiye'de 2021 yılında 3 bin 200'ün üzerinde çobana sertifika verildi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, geçen yılın küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık açısından zor geçtiğini söyledi.
"KÜÇÜKBAŞ SAYISI 57 MİLYONA ÇIKTI"
Tüm yaşananlara rağmen devletin desteğiyle ayakta olduklarını ifade eden Çelik, "Bu olumsuzluklara rağmen küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış sağladık. Küçükbaş hayvan sayısını 48 milyondan 57 milyona çıkardık." dedi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim planlamasında, Türkiye nüfusunun her birine bir küçükbaş hayvan düşecek şekilde önerisi olduğunu anlattı.