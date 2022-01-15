Türkiye'de 2021 yılında 3 bin 200'ün üzerinde çobana sertifika verildi

"ÇOBAN İSTİHDAM DESTEĞİ 5 BİN LİRADAN 6 BİN LİRAYA ÇIKARILDI"

Çobanlığın ata mirası ve kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: "Eskiden çobanın adı anılmazken, mevcut hükümet döneminde binlerce çobanımız il ve ilçe tarım müdürlüklerinde eğitimden geçti, sertifikasını aldı ve istihdam desteği sağlandı. Bu vesileyle çobanlığı saygın bir meslek olarak görüyoruz. Bunun yanında çobanların yaşam koşullarının da iyileştirilmesi yine hükümetimizin ve bakanlığımızın işidir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle son bir yılda bizim için yaptığı güzel hizmetleri oldu. Göçer hayvancılıkla ilgili yaşanan sıkıntıların tamamı giderildi. Kayıt altına alınamayan hayvanlar küpelenerek kayıt altına alındı. Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya çıkarıldı. Çoban istihdam desteği ise 5 bin liradan 6 bin liraya çıkarıldı."