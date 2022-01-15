4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine her yıl verdiği ikramiye; yol, çok mesai ve yemek gibi ek ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk %50 sinde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci %50 sinde da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.