4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı

Asgari ücret zammı ve memur maaşlarının netleşmesinin sonrasında kamu işçileri ve taşeron işçiler işçiye ödenecek tediye ödemelerini incelemeye başladı. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne vakit verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir?
İlave tediye ödemeleri ne zaman: Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ek tediye) ödemelerin uygulanacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, başka yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
Tediye ne demek: Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.
Tediye ödemeleri, kimlere ne kadar verilecek:
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.
İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.
Kamu işçilerine her yıl verdiği ikramiye; yol, çok mesai ve yemek gibi ek ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.
İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Yılın ilk %50 sinde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci %50 sinde da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.