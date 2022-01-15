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    • Ekonomi
    • 15.01.2022 12:25
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    • 15.01.2022 12:25
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    4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı

    Çalışanlara oluşturulan zamların sonrasında işçiler tediye ödemeleri 2022 ne vakit olacak incelemesi başladı. 2022 senesi içersinde taksitle yatırılacak olan tediye ikramiyeleri ne vakit yatırılacak, 2022 tediye ödeme tarihleri. Kimler, hangi işçiler tediye ikramiyesi alacak? Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.

    takvim.com.tr
    4D’li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 4D’li taşeron işçi 2022 toplu sözleşme maaş zammı gelişmesi!

    Asgari ücret zammı ve memur maaşlarının netleşmesinin sonrasında kamu işçileri ve taşeron işçiler işçiye ödenecek tediye ödemelerini incelemeye başladı. Peki, 2022 İlave tediye ödemeleri ne vakit verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir?

    İlave tediye ödemeleri ne zaman: Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ek tediye) ödemelerin uygulanacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, başka yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

    Tediye ne demek: Devlete ait olan şirket ve kurumlar ya da belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verdiği ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye sözcük olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor.

    Tediye ödemeleri, kimlere ne kadar verilecek:

    Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

    3.577,50 4.433,15 1.108,28

    3.750 4.646,91 1.161,73

    4.000 4.956,59 1.239,14

    4.250 5.266,63 1.316,65

    4.500 5.576,30 1.394,07

    4.750 5.885,97 1.471,50

    5.000 6.196,01 1.548,99

    5.250 6.505,68 1.626,42

    5.500 6.815,35 1.703,84

    5.750 7.125,39 1.781,35

    6.000 7.435,06 1.858,77

    NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

    İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

    Kamu işçilerine her yıl verdiği ikramiye; yol, çok mesai ve yemek gibi ek ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

    İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

    Yılın ilk %50 sinde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci %50 sinde da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

        İşçiler bu yılın ilk %50 sinde 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

        Yılın ikinci yarısına dair 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

        Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

        Yüzdelik Dilim ve Tayin Hakkı

        Taşeron işçilerin talep ettikleri bir başka planlama ise yüzdelik dilim ek zammı. Bu noktada açılan davaları ve alınan neticeleri misal gösteren taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu bir planlama yapmasını maaşların asgari ücrete oranla artmasını istiyorlar.

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        4/D'li kamu işçilerinin son planlama isteği ise belirleme hakkı konusunda. Eş hali belirleme amacıyla dava kazanan bir taşeron işçi adına verdiği kararın misal olmasını isteyen işçiler, bütün kamu işçilerine belirleme hakkı talep ediyorlar.
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        Haberler Ekonomi 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı
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