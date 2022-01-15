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    • Ekonomi
    • 15.01.2022 11:03
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    • 15.01.2022 11:03
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    Emeklilere çok özel açıklama az önce geldi! Maaştan ayrı hesaplara ek olarak 2750 TL yatacak!

    Emekli promosyon ödemeleri bağlamında bankalar yarış içerisine girdi. Milyonlarca emekliyi kapmak için kampanyalar havada uçuşuyor. Bu anlamda TEB, emekli maaşını kendi bankasına taşıyana 2500 TL, TEB’e taşıyan her yakını amacıyla 250 TL verecek. Kampanya kapsamında ise toplamda 2.500 TL’ye varan nakit mükafat fırsatı sunuldu. Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor.

    takvim.com.tr
    Emeklilere çok özel açıklama az önce geldi! Maaştan ayrı hesaplara ek olarak 2750 TL yatacak!

    Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi bankası çekmek amacıyla harekete geçti. Genellikle nakit gereksinimi olan emeklilerin dikkatini çeken emekli promosyon ödemesiyle alakalı detaylar açıklandı. TEB, emekli promosyon ödemesiyle alakalı kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında emekli maaşını TEB'e taşıyan emeklilere bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapılacak. Buna göre, TEB maaşını taşıyanlara 2750 TL'ye kadar ödeme yapacak.

    2.750 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYA DETAYLARI:

    Kampanya 29.12.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    Emekli müşterilerimizin kampanya devresi içinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

    Müşterilerin maaş aktarımı gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak alttaki tabloda belirti edilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    "Nakit Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri süresince Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir. Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

    Kampanya döneminde verdiği ek promosyon, yeni verdiği 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı amacıyla geçerli olup verdiği ürün ve/ya da taahhütlerinden rastgele birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Ödeme Talimatı sayısının 2'nin altına düşmesi halinde verdiği ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

        Kampanya döneminde verdiği ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz amacıyla geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan sahip olunan müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verdiği ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

        TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 2.750 TL'ye varan toplam promosyon fırsatını kaçırmamak amacıyla TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir ya da CEPTETEB Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.

        Nakit promosyondan yararlanabilmek amacıyla müşterilerimiz kendilerine bağlı olan bütün maaşlarını Bankamıza taşımaları gerekmektedir.

        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?

        Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.


        KAÇ YILDA BİR ALINIR?

        Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor. Bankada 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz durumunda promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 senelik vakit dolmadan emekli maaşınızı diğer bir bankaya taşımanız olası değildir. Sadece şube farklılığı yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Emeklilere çok özel açıklama az önce geldi! Maaştan ayrı hesaplara ek olarak 2750 TL yatacak!
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