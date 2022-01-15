Emeklilere çok özel açıklama az önce geldi! Maaştan ayrı hesaplara ek olarak 2750 TL yatacak!

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi bankası çekmek amacıyla harekete geçti. Genellikle nakit gereksinimi olan emeklilerin dikkatini çeken emekli promosyon ödemesiyle alakalı detaylar açıklandı. TEB, emekli promosyon ödemesiyle alakalı kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya kapsamında emekli maaşını TEB'e taşıyan emeklilere bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapılacak. Buna göre, TEB maaşını taşıyanlara 2750 TL'ye kadar ödeme yapacak.
2.750 TL'YE VARAN PROMOSYON KAMPANYA DETAYLARI:
Kampanya 29.12.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya devresi içinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Müşterilerin maaş aktarımı gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak alttaki tabloda belirti edilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
"Nakit Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirti edilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri süresince Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir. Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.
Kampanya döneminde verdiği ek promosyon, yeni verdiği 36 aylık emekli taahhütnamesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı amacıyla geçerli olup verdiği ürün ve/ya da taahhütlerinden rastgele birinin iptal edilmesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Ödeme Talimatı sayısının 2'nin altına düşmesi halinde verdiği ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.