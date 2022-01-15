Milyonlarca emekliye zamlı ek ödeme: 2022'de kim ne kadar alacak? İşte güncel zamlı maaş listesi

Mevcut aylığı 4.016 lira olan emeklinin ocakta zamlı aylığı 5.259 TL, 210 liralık ek ödemeyle birlikte eline geçecek toplam aylık 5.470 TL'ye çıkacak. Emekli aylığı 4.321 TL olan 172 lira, 4.748 TL olan 189 lira, 5.583 TL olan 223 lira, 6.155 TL olan 246 lira ek ödeme alacak.
AYLIĞIN YÜZDE 4'Ü EK ÖDEME
Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.