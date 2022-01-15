Çatır çatır alıyor! Bankada hesabı olan milyonları kapsıyor! Paralara el koyuyor! İmzayı atanın hakkı yok!

Rehin hakkı ise alacaklının, alacağını teminata bağlamak amacıyla borçlunun ya da üçüncü bireyin mal zenginliği üstünde kurulan sınırlı bir ayni haktır. Yani bankanın, müşterisine karşı alacaklarının teminatı olarak müşterisinin hesabındaki para üstünde sahip bulunduğu ayni bir haktır. Bankaya mevduat sözleşmesi ile tanınmış en mühim hak, hesabımızdaki para üstünde banka lehine rehin hakkıdır. Müşterinin bankadaki her türlü hak ve alacakları üstünde bankanın rehin ve hapis hakkının bulunduğu şeklinde ya da aynı manaya gelecek diğer şekilde ifade edilir. Peki kredi kartı borcumuz varsa bankanın mevduatımız üzerindeki hakkı nedir? İşte detaylar...
Milliyet'ten Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:
Okuyucularımdan sık sık gelen sorulardan birisi de, banka hesaplarındaki paraya, bankanın el koyması hakkında. Koronavirüs pandemisinin sebep olduğu iş ve sosyal yaşam kısıtlamaları sebebiyle epeydir görüşemediğim sevgili İhsan Amca da aynı soruyu sorunca, yazmam gerekliliğini düşündüm.
Aslında özel hukukta "el koyma" terimi yoktur, ceza yargılamasında vardır. Ama "el koyma" eylemi fiili sonucu daha iyi ifade ettiğinden, okuyucumuz nezdinde terim kargaşasına neden olmamak için, ben de "el koyma" diyeceğim. İhsan Amca'nın sorusu şöyleydi: "Yıllardır hesabımın bulunduğu banka, benim bankaya borcum olduğu iddiası ile hesabımdaki paraya mahkeme kararı olmadan kendiliğinden el koyabilir mi?"
HUKUKEN MEVDUAT NE?
İhsan Amca'nın, bankanın müşterilerinin hesaplarından paraya el koyup koyamayacağı sorusuna cevap verebilmek için, öncelikle mevduatının hukuki özelliğini açıklamakta yarar var. Banka mevduat hesabındaki para, ileride vadesizse istediğimiz zaman, vadeliyse, kural olarak vade sonunda geri almak üzere bankaya tevdi ettiğimiz, bankaya emanet ettiğimiz paradır. TL de olabilir, döviz de olabilir.