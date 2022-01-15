Çatır çatır alıyor! Bankada hesabı olan milyonları kapsıyor! Paralara el koyuyor! İmzayı atanın hakkı yok!

PARAYA HACİZ GELEBİLİR Mİ?

Hapis hakkı deyince, cezaevi aklımıza gelmesin... Türk Medeni Kanunu'nun 950. maddesinde düzenlenen hapis hakkı, borçlunun taşınır mallarına ve kıymetli evrakına onun onamıyla zilyed bulunan alacaklının, muaccel olan ve bu eşya ve evrakla doğal bir bağlantısı bulunan alacağının teminatı olarak alıkoyma ve paraya çevirme yetkisi veren bir ayni haktır. Hesaptaki para üzerinde bankanın rehin hakkı varsa, paraya haciz dahi konulamaz.

KENDİ ALACAĞI...

Banka ile müşterisi arasında imzalanan sözleşmede yer alıyorsa, bankanın müşterisine karşı ileri sürebileceği rehin hakkını, banka müşterisinin alacaklısına karşı da istihkak iddiası olarak ileri sürülebileceği kabul edilir. Sonuçta, hapis hakkı, rehin hakkı gibi sahibine, borçluya ait eşyayı paraya çevirtme ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisi vermektedir.

Sevgili İhsan Amca, banka ile imzaladığımız sözleşmede bankaya rehin hakkı tanımışsak ve bankaya da borcumuz varsa, alacaklılarımız hesabımıza haciz gönderse bile, banka önce kendi alacağının teminatı olarak hesabımız üzerinde rehin hakkı olduğunu ileri sürerek veya şartları varsa hapis hakkı olduğunu beyan ederek, haczi semeresiz kılabilir.

İşte bu durumda, bankanın kendi alacağına karşılık hesabımızdaki paraya "el koyması"na hukuki bir engel bulunmamaktadır, şaşırmamamız gerekir.