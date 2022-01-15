4 milyon haneye doğalgaz desteği! Başvurular nasıl yapılacak?

81 İLİN ISIL HARİTASI ÇIKARILDI

Yanık'ın açıklamalarına göre, doğalgaz desteği için 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki aynı değil. O nedenle haritaya göre hane başına ödeme yapılacak. Hane başına yıllık 450 ila 1.150 TL arasında bir destek sağlanacak. Ödemeler mart ve ekim olmak üzere iki eşit taksitte yapılacak. Geriye dönük ödeme olmayacak.