4 milyon haneye doğalgaz desteği! Başvurular nasıl yapılacak?

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği yakacak desteği netleşti. Doğrudan kişilerin destek hesaplarına yatırılacak destekten 4 milyon hane yararlanacak.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yılda iki taksit halinde verilecek desteğin 450-1.150 TL arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.
81 İLİN ISIL HARİTASI ÇIKARILDI
Yanık'ın açıklamalarına göre, doğalgaz desteği için 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelerin ısıl haritası çıkarıldı. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki aynı değil. O nedenle haritaya göre hane başına ödeme yapılacak. Hane başına yıllık 450 ila 1.150 TL arasında bir destek sağlanacak. Ödemeler mart ve ekim olmak üzere iki eşit taksitte yapılacak. Geriye dönük ödeme olmayacak.