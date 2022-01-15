Kimse bunu bilmiyor! Ve sonunda netleşti! İstifa edene tazminat müjdesi! Artık her şey değişti! 10.000 TL...

Peki, istisnası var mı? Evet, birçok istisnası var. Bunlarda 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor.

Buna göre, emeklilik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan kadın sigortalılar, askere gidenler, haklı fesih ile istifa edenler kendi istekleriyle ayrılsalar da kıdem tazminatlarını alıyorlar.

Burada en önemli istisnalardan birisi de emeklilik için yaşı bekleyenler. Eğer emeklilik için prim ve yılınızı tamamlamışsanız yaşı beklemek için istifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz.