Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.01.2022 09:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2022 09:58
    ABONE OL

    Kimse bunu bilmiyor! Ve sonunda netleşti! İstifa edene tazminat müjdesi! Artık her şey değişti! 10.000 TL...

    Milyonların haberi yok! Peş peşe açıklama yapıldı. Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan amacıyla çok önemli. Çalışanlar işten ayrılırken bu toplu parayı alabilmek istiyor. Fakat birtakım şartları var. Bu anlamda kıdem tazminatı tavanı, asgari ücrete oluşturulan zam seviyesi ile belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna oluşturulan zam seviyesi ile birlikte kıdem tazminatı da artış gösterdi. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. Peki, 2022 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    Kimse bunu bilmiyor! İstifa edene tazminat müjdesi! 10.000 TL...

    Milyonlarca çalışan bağlamında emeklilik kadar kıdem tazminatı da önemli. Çalışanlar işten ayrılırken hakları olan toplu parayı alıp çıkmak istiyorlar. Kıdem tazminatı alabilmek amacıyla istifa etmemek gerekiyor. Fakat öyle haller var ki işten ayrılsanız bile kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hem de bir kez değil çoğu defa. Öte yandan Kıdem tazminatı, 2021'in ikinci %50 sinde kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. 2022 senesine ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı.

    KIDEM TAZMİNATI ALMANIN İSTİSNAİ DURUMLARI NELER?

    Genel anlamda baktığınız vakit kıdem tazminatı alabilmek amacıyla ilk olarak en az 1 sene aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi heves ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Peki, istisnası var mı? Evet, birçok istisnası var. Bunlarda 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor.

    Buna göre, emeklilik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan kadın sigortalılar, askere gidenler, haklı fesih ile istifa edenler kendi istekleriyle ayrılsalar da kıdem tazminatlarını alıyorlar.

    Burada en önemli istisnalardan birisi de emeklilik için yaşı bekleyenler. Eğer emeklilik için prim ve yılınızı tamamlamışsanız yaşı beklemek için istifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz.

        TAZMİNAT İÇİN İKİ TARİH ÖNE ÇIKIYOR

        Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."

        Şimdi bu konuyu biraz daha açalım...

        Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.

        9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor.

        Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar ise 25 yıl 4500 gün veya 7.000 günü tamamlayarak tazminatı hak ediyorlar.

        Yukarıda belirttiğimiz yıl ve prim şartını tamamlayanlar eğer son işyerlerinde 1 yıl ve daha fazla çalışıyorlarsa isterlerse istifa ederek tazminatlarını alabiliyor.

        NE YAPMAK GEREKİYOR?

        Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar. Bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

        Yani ilgili hüküm gereğince ve ekteki yazı ile istifa dilekçenizi yazmanız gerekiyor. İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ya da 7 bin günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.
        Hatta tavsiyemiz bu tür dilekçeleri noter aracılığı ile göndermeniz. Böylece ileride oluşabilecek bir hukuki durumda elinizde belge olacaktır.

        HER YIL ALMAK NASIL OLACAK?

        Gelelim asıl konumuza. Yani bu şekilde tazminatını alıp ayrılan birisi ne yapabilir ona bakalım. Öncelikle işlerinden 3600 gün ya da 7 bin günü doldurup tazminat alanlar isterlerse hemen yeni bir işyerinde çalışırlar.

        YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: TAZMİNAT TALEP EDENLER ÇALIŞABİLİR

        Bu konuya Yargıtay son noktayı koydu. Emeklilik için yaşı beklemek üzere tazminat talep edenlerin çalışabileceğine hükmetti.
        Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka bir işyeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

        Böylece Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı tüm çalışanlar açısından bir emsal oluşturdu. Dolayısıyla SGK'dan prim dolduğuna dair yazı alıp ayrılanların tekrar çalışmalarının önünde bir engel yok.

        Bu şekilde çalışan birisi yeni işyerinde 1 yılı doldurduğunda yine 1475 sayılı yasanın 14. Maddesi gereği SGK'dan yazı alarak tazminatını isteyebilir.

        Bunun önünde de yasal bir engel bulunmuyor. Yasa bu tazminatı alabilmenin yolunu belirlerken kaç kere alınacağını söylemiyor.

            10 İŞ YERİ DEĞİŞEN BİRİSİ 10 KERE BİLE TAZMİNAT ALABİLİR

            Yeniden çalışabilen birisi yeniden tazminatı hak etmiş demektir. 1 yıllık süre dolunca da istediği kadar bu yazıyı alıp tazminatını alabilir. Böylece 10 iş yeri değiştiren birisi 10 kere tazminatını alabilir.

            2022 KIDEM TAZMİNATI: İŞÇİ İŞVEREN MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! KIDEM TAZMİNATI 10 BİN 849 LİRA...

            1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;Aynı işverene bağlı çalışma zamanınin en az 1 sene olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren doğrultusundan iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi doğrultusundan sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık ya da işyerinde işin durması aynısı nedenlerle, 3- Askerlik vazifiyeti sebebi ile, 4- Emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda gereken sigortalılık zamanı ve prim gününün doldurulması sebebi ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi sebebi ile, 6- İşçinin ölümü sebebi ile feshi durumunda çalışma zamanının gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

            İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

            Kural olarak işten kendi arzusuyla (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık sorunlarının işin yapılmasına sık sık bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi doğrultusundan feshi durumunda (istifa), çalışma süresinin en az 1 sene olması şartı ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

            Evlilik sebebi ile işten ayrılan bayanın kıdem tazminatı alabilmesi amacıyla gereken şartlar nelerdir?

            Yasal planlama gereği; Kadın işçilerin evlilik sebebi ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi amacıyla; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 sene içerisinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça vurgulanması gerekmektedir.

            Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

            Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir amaçla feshi durumunda, çalışılan her tam sene amacıyla 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir senedan çoğalan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları esnasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendine derli toplu olarak sağlanan bütün para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, derli toplu olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları öneme alınmaktadır. Her tam çalışma senesi amacıyla ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Büyükşehir’le şifa kapınızda!
            Haberler Ekonomi Kimse bunu bilmiyor! Ve sonunda netleşti! İstifa edene tazminat müjdesi! Artık her şey değişti! 10.000 TL...
                SON DAKİKA