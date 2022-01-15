Kimse bunu bilmiyor! Ve sonunda netleşti! İstifa edene tazminat müjdesi! Artık her şey değişti! 10.000 TL...

Milyonlarca çalışan bağlamında emeklilik kadar kıdem tazminatı da önemli. Çalışanlar işten ayrılırken hakları olan toplu parayı alıp çıkmak istiyorlar. Kıdem tazminatı alabilmek amacıyla istifa etmemek gerekiyor. Fakat öyle haller var ki işten ayrılsanız bile kıdem tazminatı alabilirsiniz. Hem de bir kez değil çoğu defa. Öte yandan Kıdem tazminatı, 2021'in ikinci %50 sinde kıdem tazminatının tavanı da artarak, 8 bin 284 lira olarak açıklanmıştı. 2022 senesine ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı.
KIDEM TAZMİNATI ALMANIN İSTİSNAİ DURUMLARI NELER?
Genel anlamda baktığınız vakit kıdem tazminatı alabilmek amacıyla ilk olarak en az 1 sene aynı işyerinde çalışmak lazım. İkincisi de kendi heves ve kusurunuz dışında çıkartılmış olmanız isteniyor.
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Peki, istisnası var mı? Evet, birçok istisnası var. Bunlarda 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesinde belirleniyor.
Buna göre, emeklilik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemiş olan kadın sigortalılar, askere gidenler, haklı fesih ile istifa edenler kendi istekleriyle ayrılsalar da kıdem tazminatlarını alıyorlar.
Burada en önemli istisnalardan birisi de emeklilik için yaşı bekleyenler. Eğer emeklilik için prim ve yılınızı tamamlamışsanız yaşı beklemek için istifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz.