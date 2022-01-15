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    • Ekonomi
    • 15.01.2022 13:56
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    • 15.01.2022 13:56
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    Emekli vatandaşlara müthiş destek! Bankaya gitmenize gerek kalmadan 20.000 TL anında hesabınızda!

    Hem kamu bankaları hem de birtakım özel bankalar nakit sorunu çeken emekli vatandaşlara 20 bin TL’ye varan emekli kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladı. Bankaların yapmış oldukları bu açıklama üzerine, milyonlarca emekli vatandaş kredi hizmetinden nasıl yararlanacağını incelemeye başladı. Nakit gereksinimi olan emeklilere hemen düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar belli oldu. Vatandaşların bankalardan kullanacakları ihtiyaç kredisi kampanyalarında yapılan şartlar da açıklandı.

    takvim.com.tr
    Bankaya gitmenize gerek kalmadan 20.000 TL anında hesabınızda!

    Son zamanlarda döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan dalgalanmalardan direkt olarak etki altında kalan vatandaşlar, nakit sorunu çekmeye başladı. Her devre bankaların en öncelikli müşterileri arasında yer alan emekli vatandaşlar, bu devre de unutulmadı.

    20 Bin TL'lik Krediye 36 Ay Vade!

    Yeni devre itibari ile belirtiler zamlı emekli maaşlarından sonra, çoğu banka emekli müşteri miktarını arttırabilmek hedefi ile çok detaylı kampanyalar geliştirmeye başladı. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası ve özel bankalardan biri olan Şekerbank emekli vatandaşları unutmayarak, onlar amacıyla hemen kredi kampanyası düzenledi.

    Bankaların düzenlemiş oldukları hemen kredi kampanyasında 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar bu hizmetin geri ödemesini 36 ay amacıyla da yapabilecek.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Ziraat Bankası'ndan Emekli Vatandaşlara Anında Kredi Desteği!

    Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu hemen kredi kampanyası, emekli vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar nakit destek sağlıyor. Banka, emekli vatandaşlara sunmuş bulunduğu bu hizmeti karşılığında 36 ay vade imkânı da tanıyor. Ek olarak, Ziraat Bankası'nın 10 bin TL'lik hemen kredi koşullarından yararlanan emekli vatandaşlar, kredinin geri ödemesine 3 ay sonra başlıyor.

    Ziraat Bankası'nın, hemen kredi hizmeti amacıyla koştuğu tek koşul ise krediye başvuran emekli vatandaşın, emekli maaşını bankanın bünyesinden çekiyor olması.

        Halkbank'tan Emekli Vatandaşlara Anında Kredi Desteği!

        Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir.

        Tutarı ve Ödeme Koşulları

        Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,69'dan başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,74'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

        Aylık eşit taksitli,

        Artan taksitli,

        Azalan taksitli,

        3 ayda bir eşit taksitli,

        Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        Emekli Maaş Müşterilerine İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

        Emekli aylığının devlet güvencesinde olması bankaların kredi vermesinde basitlik sağlıyor. Türkiye'de koronavirüs salgını ardından meydana çıkan ekonomik durgunluğu azaltmak adına bankalar, emekli vatandaşlara özel düşük faiz oranlı kredi kampanyalarını gündeme taşıdı. Genellikle kamu bankaları, emeklilerin acil nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla büyük bir mesuliyet aldı.

        Her ne kadar her bankanın kredi tüketimi konusu ile ilgili kendisine özel şartları bulunsa da acil nakit ihtiyacı olan emekliler amacıyla düşük faiz oranlı kredi veren bankalar, emekli kredisinde müracaatta tespit edilen müşterileri amacıyla birtakım şartların yerine getirilmesine ilgi ediyor. Kredi çekmek amacıyla bankaların şartlarına göre gayrimenkulün ipotek ettirilmesi gerek görülürse emekli vatandaşın eşinden yazılı imza alınmalıdır.
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        Haberler Ekonomi Emekli vatandaşlara müthiş destek! Bankaya gitmenize gerek kalmadan 20.000 TL anında hesabınızda!
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