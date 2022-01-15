Emekli vatandaşlara müthiş destek! Bankaya gitmenize gerek kalmadan 20.000 TL anında hesabınızda!

Son zamanlarda döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan dalgalanmalardan direkt olarak etki altında kalan vatandaşlar, nakit sorunu çekmeye başladı. Her devre bankaların en öncelikli müşterileri arasında yer alan emekli vatandaşlar, bu devre de unutulmadı.
20 Bin TL'lik Krediye 36 Ay Vade!
Yeni devre itibari ile belirtiler zamlı emekli maaşlarından sonra, çoğu banka emekli müşteri miktarını arttırabilmek hedefi ile çok detaylı kampanyalar geliştirmeye başladı. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası ve özel bankalardan biri olan Şekerbank emekli vatandaşları unutmayarak, onlar amacıyla hemen kredi kampanyası düzenledi.
Bankaların düzenlemiş oldukları hemen kredi kampanyasında 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar bu hizmetin geri ödemesini 36 ay amacıyla da yapabilecek.
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Ziraat Bankası'ndan Emekli Vatandaşlara Anında Kredi Desteği!
Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu hemen kredi kampanyası, emekli vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar nakit destek sağlıyor. Banka, emekli vatandaşlara sunmuş bulunduğu bu hizmeti karşılığında 36 ay vade imkânı da tanıyor. Ek olarak, Ziraat Bankası'nın 10 bin TL'lik hemen kredi koşullarından yararlanan emekli vatandaşlar, kredinin geri ödemesine 3 ay sonra başlıyor.
Ziraat Bankası'nın, hemen kredi hizmeti amacıyla koştuğu tek koşul ise krediye başvuran emekli vatandaşın, emekli maaşını bankanın bünyesinden çekiyor olması.