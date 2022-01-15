Emekli vatandaşlara müthiş destek! Bankaya gitmenize gerek kalmadan 20.000 TL anında hesabınızda!

20 Bin TL'lik Krediye 36 Ay Vade!

Yeni devre itibari ile belirtiler zamlı emekli maaşlarından sonra, çoğu banka emekli müşteri miktarını arttırabilmek hedefi ile çok detaylı kampanyalar geliştirmeye başladı. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası ve özel bankalardan biri olan Şekerbank emekli vatandaşları unutmayarak, onlar amacıyla hemen kredi kampanyası düzenledi.

Bankaların düzenlemiş oldukları hemen kredi kampanyasında 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar bu hizmetin geri ödemesini 36 ay amacıyla da yapabilecek.

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