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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 10:46
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    • 14.01.2022 10:46
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    TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? İstanbul TOKİ Kayabaşı Hoşdere 1+1 2+1 3+1 başvuru şartları

    TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mah. 1. Etapta toplam 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvurular resmen başladı. Başvurularda şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlere öncelik verileceği duyuruldu. TOKİ Başakşehir toplu konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi aylık düşük taksitler ödeyerek ev sahibi olabilecek. Ev sahibi olma hayali kuranlar projeye başvurmak istiyor. Peki TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? İstanbul TOKİ Kayabaşı Hoşdere 1+1 2+1 3+1 başvuru şartları neler?

    TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır?

    TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? İstanbul TOKİ Kayabaşı Hoşdere 1+1 2+1 3+1 başvuru şartları neler? sorularının yanıtları gündemde yer alıyor. TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir konut projesi başvurularının başladığı duyuruldu. Proje kapsamında en ucuzu 376 bin TL'den başlayan konutlar kura ile sahiplerini bulacak. Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etapta 652 konut, Hoşdere'de ise 344 konutun satışı yapılacak. İşte başvuru detayları...

    TOKİ BAŞAKŞEHİR KONUT PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Başakşehir'e iki ayrı proje sundu.

    KAYABAŞI PROJESİ

    İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etapta toplam 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri şöyle; 10.01.2022 – 21.01.2022

    Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

    HOŞDERE PROJESİ

    Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ 2022 İstanbul Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlendi. Başvurular, Halk Bankası'nın İstanbul İli Şubeleri ve e-devlet aracılığı ile (e-devlet başvuruları 20.01.2022'de sona erecektir.) yapılacaktır.

    ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

        Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul veYetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

        Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

        Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

        Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

        1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

        2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

        3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

        4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? İstanbul TOKİ Kayabaşı Hoşdere 1+1 2+1 3+1 başvuru şartları
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