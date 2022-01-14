TOKİ Başakşehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? İstanbul TOKİ Kayabaşı Hoşdere 1+1 2+1 3+1 başvuru şartları neler? sorularının yanıtları gündemde yer alıyor. TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir konut projesi başvurularının başladığı duyuruldu. Proje kapsamında en ucuzu 376 bin TL'den başlayan konutlar kura ile sahiplerini bulacak. Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etapta 652 konut, Hoşdere'de ise 344 konutun satışı yapılacak. İşte başvuru detayları...
TOKİ BAŞAKŞEHİR KONUT PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Başakşehir'e iki ayrı proje sundu.
KAYABAŞI PROJESİ
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etapta toplam 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri şöyle; 10.01.2022 – 21.01.2022
Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.
HOŞDERE PROJESİ
Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 2022 İstanbul Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlendi. Başvurular, Halk Bankası'nın İstanbul İli Şubeleri ve e-devlet aracılığı ile (e-devlet başvuruları 20.01.2022'de sona erecektir.) yapılacaktır.
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),