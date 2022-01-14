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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 10:12
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    • 14.01.2022 10:18
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    KDV düzenlemesinde neler var? Bakan Nebati "Çok heyecanlıyım" diyerek duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV konusunda yapılacak düzenleme ile ilgili konuştu. Nebati, düzenleme konusunda çok heyecanlı olduğunu ifade ederken, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Peki ama KDV düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte detaylar...

    KDV düzenlemesinde neler var?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yapılacak düzenleme ile beraber KDV konusunda sadeleştirmenin sağlanacağını ifade eden Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek" dedi.

    "KDV'DE ÇOK HEYECANLIYIM"
    Nebati'yle röportajın son gündem maddesi de KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalardı. "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8'le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız." diye konuştu.

    KDV DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?
    Hükûmetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki (KDV) oranların sadeleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması, gıda ve temizlik ürünleri gibi bazı mal ve hizmetlerden kesilen verginin kaldırılmasına yönelik düzenleme kısa süre içinde tamamlanacak.

    Maliye ve Hazine Bakanlığının uzun süredir gündeminde olan "KDV'nin sadeleştirmesi" çalışmaları hızlandırıldı. 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde "KDV'de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak" açıklaması ile bu konuda bir reform yapacakları mesajını vermişti.

    ORANLAR SADELEŞECEK
    Farklı oranlarda alınan KDV'nin sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi, KDV istisnalarının çerçevesinin yeniden belirlenmesi, bazı ürünlerde KDV'nin kaldırılması ve özellikle ihracatçıların iade süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları da; hâlen mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1'lik KDV oranlarının sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu kaydetti.

        Bu durumda perakende satışlar için üç farklı oran yerine tek oran, toptan satışlarda da farklı oranlar yerine tek KDV uygulanabileceğini dile getiren AK Parti kaynakları "Burada sadeleştirmeye gidilmesi ile bazı beyannameler de birleştirilmiş olacak. Yüzde 18 olan üst sınırın düşürülmesi de gündeme gelebilir. Bazı kalemlerde KDV'nin tamamen kaldırılması söz konusu olacaktır" dedi.

        ETİKETLERE YANSIYACAK
        AK Parti'nin ekonomi kurmayları, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV'nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağına dikkat çekti. Hangi ürünlerde KDV'nin kaldırılacağı veya istisna kapsamına alınacağı konusunda Maliye Bakanlığının etki analizi çalışması devam ediyor.

        AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı da Bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından "Katma Değer Vergisi'nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak" şeklinde duyurdu. AK Parti kaynakları, başta ihracatçılar olmak üzere sektörlerin KDV iadelerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması ile de firmaların finansman sıkıntısının çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

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