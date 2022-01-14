KDV düzenlemesinde neler var? Bakan Nebati "Çok heyecanlıyım" diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yapılacak düzenleme ile beraber KDV konusunda sadeleştirmenin sağlanacağını ifade eden Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek" dedi.
"KDV'DE ÇOK HEYECANLIYIM"
Nebati'yle röportajın son gündem maddesi de KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalardı. "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8'le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız." diye konuştu.
KDV DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?
Hükûmetin hem dar gelirliler hem de reel sektörü rahatlatmaya yönelik attığı ekonomik adımlara yenisi ekleniyor. Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki (KDV) oranların sadeleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması, gıda ve temizlik ürünleri gibi bazı mal ve hizmetlerden kesilen verginin kaldırılmasına yönelik düzenleme kısa süre içinde tamamlanacak.
Maliye ve Hazine Bakanlığının uzun süredir gündeminde olan "KDV'nin sadeleştirmesi" çalışmaları hızlandırıldı. 37 yıl önce çıkarılan Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde "KDV'de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak" açıklaması ile bu konuda bir reform yapacakları mesajını vermişti.
ORANLAR SADELEŞECEK
Farklı oranlarda alınan KDV'nin sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi, KDV istisnalarının çerçevesinin yeniden belirlenmesi, bazı ürünlerde KDV'nin kaldırılması ve özellikle ihracatçıların iade süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. AK Parti ekonomi kurmayları da; hâlen mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanan yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 1'lik KDV oranlarının sadeleştirilerek tek orana düşürülmesi formülü üzerinde durulduğunu kaydetti.