KDV düzenlemesinde neler var? Bakan Nebati "Çok heyecanlıyım" diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yapılacak düzenleme ile beraber KDV konusunda sadeleştirmenin sağlanacağını ifade eden Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek" dedi.

"KDV'DE ÇOK HEYECANLIYIM"

Nebati'yle röportajın son gündem maddesi de KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalardı. "KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım" diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, "Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8'le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız." diye konuştu.