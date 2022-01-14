SATILAMAZSA İHTİYAÇ SAHİBİNE

İndirim ile satılamayan yenilebilir durumunu kaybetmemiş, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak verilebileceği belirtilen kılavuzda, "Marketlerin ücretsiz olarak bağışladıkları ürünler için ekstra hacimli dolapları ve alanları olup, ihtiyaç sahipleri gıdanın teminatını buradan gerçekleştirebilir ya da dernek ve vakıf aracılığı ile gıda bağışı gerçekleşerek israf önlenmiş olur" ifadesi kullanıldı.