Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon ve dolar tahmini! 12 ay sonra enflasyon ve dolar ne kadar olacak?

Bir önceki anket döneminde 11,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7,9 milyar dolara inerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,5 milyar dolar oldu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.