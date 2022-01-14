Patronların biti kanlandı! İşverenlerin asgari ücret oyunu deşifre oldu: İşçiye tehdit

Son 50 yılın en yüksek asgari ücret zammı sonrası Başkan Erdoğan tarihi rakamı açıklamıştı. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olması sonrası işverenlerin, işçilere bu rakamı ödememek için çeşitli yollara başvurduğu ortaya çıktı.
AMA 750 TL'SİNİ ELDEN GERİ BANA İADE EDECEKSİN
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, piyasada yaşananları kaleme aldığı bugünkü yazısında, "İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım. Evinde aş, ekmek bekleyen çolukçocuk sahibi işçi ne yapsın?" ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikâye… Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar…
Son günlerde o kadar çok örnek duyuyorum ki… Kimi Anadolu'dan, kimi İstanbul'dan…
Tekstilcisi de kafe işleteni de iplikçisi de sanayicisi de ufak ufak işten çıkarmalara başlamış…
Bir de piyasaya şubat ayında işten çıkarma yasağı geleceğine dair kulaktan kulağa dedikodu yayılmış…
Bunu da bahane yapan patronlar, 8-10 kişilik gruplar halinde işten çıkarmalar yapıyorlarmış…
Tabii bir de bunu diğer çalışanlar için tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanıyorlar.
Niye mi?
Çünkü, işyerinden 8-10 kişiyi çıkardıkları zaman kalanların gözü korkuyor. Ondan sonra isteklerini sıralıyorlar.
İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım.