Patronların biti kanlandı! İşverenlerin asgari ücret oyunu deşifre oldu: İşçiye tehdit





AMA 750 TL'SİNİ ELDEN GERİ BANA İADE EDECEKSİN

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, piyasada yaşananları kaleme aldığı bugünkü yazısında, "İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım. Evinde aş, ekmek bekleyen çolukçocuk sahibi işçi ne yapsın?" ifadelerini kullandı.



İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;

Her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikâye… Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar…

Son günlerde o kadar çok örnek duyuyorum ki… Kimi Anadolu'dan, kimi İstanbul'dan…