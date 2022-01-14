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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 12:55
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    • 14.01.2022 12:55
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    Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatları

    Dün binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi, yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle değişti. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından araba fiyatlarında düşüş yaşanırken engelli araba fiyatları da merak ediliyor. Peki, engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatları kaç TL? İşte fiyat listesi...

    Engelli araç fiyatları ne kadar oldu?

    Otomobil fiyatlarının dün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle fiyatlarda düşüş yaşanmaya başlandı. ÖTV'de yaşanan son değişimin ardından engelli araç fiyatları da merak konusu oluyor. Peki, engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatlarında son durum...

    FİAT EGEA 2022 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

    FİAT 500 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

    VOLKSWAGEN, TOYOTA, RENAULT 2022 ENGELLİ ARABA FİYATLARI

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    Haberler Ekonomi Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatları
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