Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatları

Otomobil fiyatlarının dün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle fiyatlarda düşüş yaşanmaya başlandı. ÖTV'de yaşanan son değişimin ardından engelli araç fiyatları da merak konusu oluyor. Peki, engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Volkswagen, Toyota, Renault 2022 engelli araba fiyatlarında son durum...
FİAT EGEA 2022 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
FİAT 500 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI
VOLKSWAGEN, TOYOTA, RENAULT 2022 ENGELLİ ARABA FİYATLARI
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