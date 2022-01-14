Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı farkları ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklisine ek zamda flaş gelişme

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.