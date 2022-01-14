Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı farkları ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklisine ek zamda flaş gelişme

Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.
AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?
3 Ocak'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammının üzerine yüzde 2,5 oranında bir iyileştirme daha yapılarak zam oranının yüzde 30,5'a yükseltildiğini duyurdu.