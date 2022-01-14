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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 08:38
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    • 14.01.2022 08:45
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    Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı farkları ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklisine ek zamda flaş gelişme

    Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren ek zam düzenlemesi 15 Ocak'a yetişmedi. Kanunlaşarak Meclis'ten henüz geçemeyen teklif nedeniyle memur ve memur emeklilerinin ek zammı 15 Ocak'ta alacakları maaşlara yansımayacak. AK Partili yetkililer, fark ödemeleri için bir düzenleme daha yapılabileceğine işaret ediyor.

    Memur ve memur emeklisine ek zamda flaş gelişme

    Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

    AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?
    3 Ocak'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammının üzerine yüzde 2,5 oranında bir iyileştirme daha yapılarak zam oranının yüzde 30,5'a yükseltildiğini duyurdu.

        Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkararak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

        Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

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        Haberler Ekonomi Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı farkları ne zaman ödenecek? Memur ve memur emeklisine ek zamda flaş gelişme
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