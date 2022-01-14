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    • Ekonomi
    • 15.01.2022 18:06
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    • 15.01.2022 18:06
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    Ocak 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaş farkı yattı mı?

    Zamların belli olmasıyla birlikte Ocak ayının ortalarında memurlar maaş farklarının ödeneceği tarih heyecanla araştırılmaya başlandı. 3 Ocak Pazartesi günü kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam tutarları duyurulmuştu. Peki, emekli ve memur maaş farkı yattı mı? Ocak 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

    Ocak ayının ortaları yaklaştı ve gözler memur maaşlarının farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı netlik kazandı. Memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağı ifade edilmişti. Maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı da araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaş farkı yattı mı? Ocak 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

    25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA OLDU

    Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

        2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

        Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Ocak 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli ve memur maaş farkı yattı mı?
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