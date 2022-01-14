Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur korumalı mevduat ve enflasyon açıklaması!

"KUR KORUMALIDA DTH'LARDAN YÜZDE 15 GELDİ"

Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını anlatan Nebati, "Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık %15'i DTH'lardan geliyor. TL'den Dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para." dedi.

Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını anlatan Nebati, "Bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım. Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor." diye konuştu.



KREDİ GARANTİ FONU GETİRİYORUZ

Nebati, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söylerken de "Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF'yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay." dedi.

Bakan Nebati'ye mülakatta bir süredir kamuoyunda tartışılan süper bono, KDV düzenlemesi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması gibi konular da soruldu. "Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz" diyen Nebati, "Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak." diye ekledi. Bakan Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın da bu ay bitmeden sonuçlanacağını duyurdu.

"TCMB VE PİYASA FAİZLERİ YAKINSAMAYA BAŞLADI"

Piyasa faizlerindeki patika ve finansal aktarım mekanizmasında görülen kopukluğa ilişkin de değerlendirmeler yapan Nebati, uyumsuzluğun başlangıçta "Merkez Bankası dayanamayacak, faiz artıracak" söyleminden kaynaklandığını ancak "oluşan güvenle" birlikte bu farkın da kapanmaya başladığını söyledi. Nebati, "Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı. Dolayısıyla birbiriyle dengeli bir döneme girildiğini ben görüyorum" ifadesini kullandı.