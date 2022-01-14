Merwehaven kanalı üzerine 2018 yılında inşa edilen ve Mayıs 2019'da faaliyete geçen 1200 metrekarelik yüzen çiftlik, arazi sıkıntısı çeken Hollandalılar için önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Çiftliğin kurucularından Minke Van Wingerden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin yaklaşık 40 inekle tam kapasite çalıştığını ve her bir inekten günlük 20 ila 25 litre süt aldıklarını anlattı.
Süt, yoğurt, tereyağı, kaşar, gübre üretimi ve satışı da yapıldığını dile getiren Wingerden, şehir merkezine yakın bir bölgede ve suyun üzerinde olmanın avantajlarını kullandıklarını, çiftliğin iklim değişikliği kaynaklı tehlikeler göz önüne alınarak inşa edildiğini vurguladı.