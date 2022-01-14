YENİ TESİSTE "DİKEY TARIM" YAPILACAK

Yüzen çiftliğin yanında dikey tarım sisteminin uygulanacağı yeni bir tesisin inşa edileceğini belirten Wingerden, çok katlı ve topraksız yapılacak dikey tarım yöntemiyle birçok sebze ve bitkinin yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.