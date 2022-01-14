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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 07:14
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    • 14.01.2022 08:49
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    14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu?

    Evde bakım maaşlarının ödeneceği tarih ayın ortalarında merak konusu olmaya devam ediyor. 14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller sabahın ilk saatleriyle birlikte akıllarda yer aldı. Ödeme alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarıyla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu? İşte bilgiler...

    takvim.com.tr
    14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı hakkında resmi makamlardan yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Özellikle konu hakkındaki araştırmalar sabahın ilk saatleriyle birlikte yükseldi. Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte evde bakım maaşı da arttı. Peki, 14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    14 OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşının Ocak ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Mevcut: 1.797,95
    Yeni: 2.292,02

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Mevcut: 828,21
    Yeni: 1.055,80

    ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

    -%40-69

    Mevcut: 661,13
    Yeni: 842.81

    %70 ve üstü:

    Mevcut: 991,69
    Yeni: 1.264,20.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 14 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL oldu?
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