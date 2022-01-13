14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Birikim ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 797 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 793 bin 930 lira, en yüksek ise 802 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşerek 797 bin 500 liradan tamamladı.