14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Birikim ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...