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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 06:39
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    • 14.01.2022 06:40
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    14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

    Sabahın ilk dakikalarıyla birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam edecek. Bu hafta altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 777,1 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Birikim ya da yatırım aracı olarak değerlendirilen altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın alış satış fiyatlarıyla ilgili önemli son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 güncel anlık altın fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 797 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 793 bin 930 lira, en yüksek ise 802 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşerek 797 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 112 milyon 844 bin 87,11 lira, işlem miktarı ise 140,16 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 112 milyon 844 bin 87,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        Analistler, Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 ve 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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