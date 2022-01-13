Sigorta priminizi kendiniz ödeyerek de emekli olabilirsiniz! En düşük sigorta primi 1.601 TL

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi bu yıl için en düşük 1.601 lira oldu. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1.547 lira olarak uygulanacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53 lira, en yüksek prim 400 lira yatırılacak. İsteğe bağlı sigorta konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-İsteğe bağlı sigorta nedir?
30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün.