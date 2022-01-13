Sigorta priminizi kendiniz ödeyerek de emekli olabilirsiniz! En düşük sigorta primi 1.601 TL

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi bu yıl için en düşük 1.601 lira oldu. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1.547 lira olarak uygulanacak.