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    • Ekonomi
    • 13.01.2022 03:20
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    • 13.01.2022 08:00
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    Araba almak isteyenler merakla bekliyordu! O otomobillere indirim gelecek: ÖTV kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de araç sahiplerinin ve araba almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV gelişmesi de yer aldı. Çıkan kararda ÖTV'de motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece ÖTV oranı düşen otomobillerin fiyatları düşecek. İşte detaylar...

    O otomobillere indirim gelecek!
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de araç sahiplerinin araba almak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV gelişmesi de yer aldı.

    Benzinli otomobiller için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi.

    ÖTV oranları artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde uygulanacak. Buna göre, Özel Tüketim Vergi matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde olacak.

    OTOMOBİLLERE İNDİRİM GELECEK
    120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

        ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLARI DA KAPSIYOR

        175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.
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            Haberler Ekonomi Araba almak isteyenler merakla bekliyordu! O otomobillere indirim gelecek: ÖTV kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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