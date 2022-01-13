Sahibinden ikinci el araç alırken dikkat! Hayati önem taşıyor

Kazayla birlikte araçlarda açılan hava yastıklarının tamir süreci hakkında uyarılarda bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, "Eksper sırasında hava yastığının içinde iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. İkinci el araç alacaklar mutlaka işin uzmanına götürmelidir" dedi.
Kaza anlarında hayati önem taşıyan hava yastıkları, araçların farklı bölümlerinde yer alabiliyor. Çarpmanın etkisiyle açılarak araçta bulunanları korumayı sağlayan yastıklar, tamir sürecinde farklı işlemlerle tekrar aktif hale getiriliyor. Tamir işleminde iç çamaşırı, bez ve kıyafet parçası gibi farklı malzemelerle hava yastıklarının doldurulabileceği konusunda uyarılarda bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, özellikle ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Araç satın alınmadan önce mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini ifade eden Tosun, yapılan incelemelerle kaza anında ölümcül darbelerin önüne geçileceğini vurguladı.
"ANLAMALARI İÇİN ÇOK BARİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR"
Hava yastıklarının tamir aşamasında duyarsız kişiler tarafından farklı eşyaların kullanıldığını söyleyen Tosun, "Araçta hava yastığı sistemi sürücü ve yolcuların emniyetini sağlamak ve ölümcül darbelerden korumak için bulunmaktadır. Aracın marka ve modeline göre 1 hava yastığından, 8 veya fazlasına kadar hava yastığı bulunabiliyor. Aracın segmentine göre hava yastığı sayısı fazlalaşıyor. Araç kullanıcıları hava yastığının olup olmadığını anlayamayabilirler. Anlamaları için çok bariz bir şekilde iptal edilmiş olması gerekiyor. Biz hava yastığının içinde eksper sırasında iç çamaşırı dahi gördüğümüz oldu. Araç sahibinin bundan haberi yok. Bazı durumlarda satıcının da haberi olmuyor. Gerekli aletlerle hava yastığı kapağı söküldükten sonra, içindeki tüplerin ve hava yastığı bezinin sağlam olup olmadığı görüldükten sonra durum belli oluyor" şeklinde konuştu.