Sahibinden ikinci el araç alırken dikkat! Hayati önem taşıyor





"HAVA YASTIĞINI 5-6 TANE İPTAL ETME VE TAMİR ETME ŞEKLİ VAR"

Tamir sürecinde uygulanan yöntemler hakkında konuşan Oto Ekspertiz Uzmanı Tosun, konuyla ilgili olarak şunları aktardı: "Hava yastığını 5-6 tane iptal etme ve tamir etme şekli var. Hava yastığı patladığı zaman yerine başka bir araçtan alınan sağlam ve orijinali takılabiliyor. Düzgün montajı olduğu halde herhangi bir sorun çıkarmadan çalışır. Hava yastığının tamiratı da yapılabiliyor. En büyük sorun içi boş hava yastığının takılması. Hava yastığının daha önceden patlaması değil nasıl tamir edildiğidir. Önemli olan kaza sırasında sürücüye ve yolcuya zarar vermemesidir. Tamiri yapılanlarda ise bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor, çünkü hava yastığı tamirden sonra teste tabi tutulmuyor. Onun için elzem olan çıkma ya da orijinal olarak değişmesidir ki aktifliği garanti olsun."