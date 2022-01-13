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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 10:05
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    • 14.01.2022 10:05
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    TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi! Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları!

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana Sarıçam konut projesi başvuruları tamamlandıktan sonra kura çekilişi için 13 Ocak tarihini işaret etmişti. Çekiliş bugün canlı olarak gerçekleştirildi. TOKİ'nin Adana'daki 2+1 3+1 daireleri kapmak isteyenler çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda "Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı mı? " soruları yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları

    TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Adana Sarıçam'da 438 konutun sahibi bugünkü çekiliş ile belli olacak. 13 Ocak Perşembe günü saat 11:00'da canlı yayında çekiliş gerçekleştirildi. Peki Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte çekiliş sonucu öğrenme ekranı ve merak edilen soruların yanıtları...

    TOKİ ADANA SARIÇAM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Adana'nın Sarıçam ilçesindeki TOKİ konut projesi için kura çekilişi 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İsim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    YEDEKLER İÇİN...

    Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra %50 yedek belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

    2+1 VE 3+1 DAİRE FIRSATI SUNULUYOR

    Adana Sarıçam Buruk Mah.3.Etap 953 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 283 adet ve 3+1 nitelikli 157 adet olmak üzere toplamda 438 adet konut bulunuyor.

    Proje kapsamındaki 2+1 dairelerin brüt alanı 84.63 metrekare ile 86.7 metrekare arasında, 3+1 dairelerin brüt alanı 101.33 metrekare ile 81.19 metrekare arasında değişiyor.

        TOKİ ADANA SARIÇAM ÖDEME PLANI

        Detaylı satış fiyat ve koşulları T. Halk Bankası AŞ. Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
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        Haberler Ekonomi TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi! Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları!
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