TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi! Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Adana Sarıçam'da 438 konutun sahibi bugünkü çekiliş ile belli olacak. 13 Ocak Perşembe günü saat 11:00'da canlı yayında çekiliş gerçekleştirildi. Peki Adana Sarıçam 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte çekiliş sonucu öğrenme ekranı ve merak edilen soruların yanıtları...