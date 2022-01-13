Aydınlıkevler KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula! Tuzla KİPTAŞ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekimi bugün ( 13 Ocak 2022 Perşembe) saat 11:00'da gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 160 bin başvurunun alındığı projede sonuçlar merak ediliyor. İnşa edilen 2+1 ve 3+1 konutları almak isteyenler sonuç listesini araştırıyor. Peki Kiptaş Aydınlıkevler kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları TC. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Ön başvuru için para ödeyenlerlerden başvuru sonuçları belli olduğunda ismi olmayanlar iadesini alabilecek. İşte KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi...
KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KONUT KRUA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura çekilişi 13 Ocak'ta saat 11:00'da gerçekleştirildi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Dileyenler KİPTAŞ resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulama yapabilir. İsim listesi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
KİPTAŞ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.