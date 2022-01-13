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    • Ekonomi
    • 14.01.2022 10:04
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    • 14.01.2022 10:05
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    Aydınlıkevler KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula! Tuzla KİPTAŞ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    KİPTAŞ konut projeleri; uygun ödeme koşulları ve düşük fiyatlı daireler dolayısıyla binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son olarak KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler projesi ile kura çekilişi yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini bulacak. Peki KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler konut kura sonuçları açıklandı mı? KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi haberimizde...

    Tuzla KİPTAŞ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekimi bugün ( 13 Ocak 2022 Perşembe) saat 11:00'da gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 160 bin başvurunun alındığı projede sonuçlar merak ediliyor. İnşa edilen 2+1 ve 3+1 konutları almak isteyenler sonuç listesini araştırıyor. Peki Kiptaş Aydınlıkevler kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları TC. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Ön başvuru için para ödeyenlerlerden başvuru sonuçları belli olduğunda ismi olmayanlar iadesini alabilecek. İşte KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi...

    KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KONUT KRUA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kura çekilişi 13 Ocak'ta saat 11:00'da gerçekleştirildi. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Dileyenler KİPTAŞ resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulama yapabilir. İsim listesi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    KİPTAŞ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

    Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.

    Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.

        120 AY VADE İMKANI

        KİPTAŞ Aydınlık Evler projesinde 88 metrekare alana sahip 210 adet 2 oda 1 salon kapalı mutfak konut, 79 metrekare alana sahip 40 adet 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 104 metrekare alana sahip 71 adet 3 oda 1 salon konut mevcut.

        Merakla beklenen KİPTAŞ Aydınlık Evler Tuzla projesinde yüzde 40 engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına ve sağlık çalışanlarına bazı ayrıcalıklar sağlanıyor.

        120 ay vade imkanı sağlanan Aydınlık Evler KİPTAŞ projesi 21 blok şeklinde inşa ediliyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olacağı Aydınlık Evler projesinde taksitler 3 bin 400 liradan başlıyor.

        KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler projesinde konutların yanı sıra 21 dükkan ve 1 kreş de yer alıyor.
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        Haberler Ekonomi Aydınlıkevler KİPTAŞ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula! Tuzla KİPTAŞ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?
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