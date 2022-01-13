Habersiz şirket korkusu bitiyor! Dolandırıcıdan kurtulma yolu

Vatandaşların kendi adlarına habersiz şirket kurulup kurulmadığı yönünde yaşadıkları tedirginlik, Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla son bulacak. Milyonlara rahat nefes aldıracak hizmet ile vatandaşlar bilgileri dışında şirket ortağı, işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini engelleyebiliyor. Bunun için Bakanlık, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kapsamındaki hizmetlerine, 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak/Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri'ni ekledi.

NASIL UYGULANACAK?

Bu hizmetle vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden kendi e-Devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine elektronik ortamda kısıtlama getirebiliyor. Vatandaşlar bu sayede bilgileri dışında şirket ortağı/işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini anlık olarak engelleyebiliyor. Yine söz konusu hizmet kullanılarak daha önce eklenen kısıtlamanın kaldırılması da mümkün oluyor.

İŞLEM KOLAY

■ e-Devlet'ten 'Ortak/ Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri' hizmetine girin. ■ 'Ortak' veya 'Yetkili' seçeneklerinden kısıtlama istediğiniz işlemi işaretleyin. ■ İsterseniz ikisini birden seçebilirsiniz.